Harga Emas Turun karena Imbal Hasil Obligasi AS Naik

Sabtu, 15 Januari 2022 | 09:01 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Chicago, Beritasatu.com - Harga emas melemah pada Jumat (15/1/2022) terbebani kenaikan imbal hasil obligasi (treasury) di tengah prospek kenaikan suku bunga AS dan penguatan dolar.

Harga emas di pasar spot turun 0,3% pada US$ 1.816,22 per ons. Harga emas berjangka AS WTI melemah 0,3% pada US$ 1.816,50.

Patokan imbal hasil Treasury AS 10 tahun menguat, sementara dolar naik 0,4% terhadap mata uang lainnya, membuat emas batangan lebih mahal bagi pembeli luar negeri.

Emas naik setelah pengumuman data penjualan ritel turun 1,9% pada Desember karena orang Amerika berjuang dengan kekurangan barang menyusul kemacetan rantai pasokan dan lonjakan infeksi Covid-19.

Penurunan dolar pekan ini menempatkan emas di jalur kenaikan mingguan sekitar 1,1%.

Emas dianggap sebagai lindung nilai terhadap lonjakan inflasi. Namun kenaikan suku bunga diterjemahkan ke dalam biaya peluang yang lebih tinggi untuk menahan emas batangan yang tidak memberikan imbal hasil.

Sementara harga perak di pasar spot turun 0,9% menjadi US$ 22,86 per ons, dan membukukan kenaikan mingguan 2,5%.

Adapun platinum turun 0,2% menjadi US$ 967.32 serta naik 1,2% minggu ini. Sedangkan paladium turun 0,3% menjadi US$ 1.882,12 dan secara mingguan melemah hampir 2,7%.

Sumber: CNBC