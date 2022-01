Bursa Asia Mixed Jelang Rilis Data PDB Tiongkok

Senin, 17 Januari 2022 | 09:04 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Singapura, Beritasatu.com — Bursa Asia-Pasifik diperdagangkan beragam pada Senin (17/1/2022) menjelang rilis data ekonomi dari Tiongkok, termasuk angka PDB kuartal keempat.

Nikkei 225 Tokyo naik 0,83%, indeks komposit Shanghai naik 0,33%, Hang Seng Hong Kong turun 0,32%, S&P/ASX 200 naik 0,01%, Kospi Korsel turun 1,3%, Straits Times Singapura naik 0,26%.

Wall Street ditutup pada hari Senin (17/1/2022) karena perayaan Hari Martin Luther King Jr.

BACA JUGA Buyar, Akumulasi Kenaikan Wall Street Sejak Awal Pekan

Para ekonom memperkirakan data dari Beijing pada hari Senin akan menggarisbawahi perlambatan ekonomi terbesar kedua di dunia itu, sebagian karena faktor-faktor seperti langkah-langkah ketat Tiongkok untuk menahan varian omicron Covid serta masalah di sektor properti dan konsumsi yang lamban.

Jajak pendapat Reuters menunjukkan bahwa PDB Tiongkokk kemungkinan tumbuh 3,6% pada kuartal Oktober-Desember dari tahun lalu, atau laju terlemah sejak kuartal kedua 2020 dan melambat dari 4,9% pada kuartal Juli-September.

Pekan lalu, bank investasi AS Goldman Sachs memangkas perkiraan pertumbuhan ekonomi Tiongkok tahun 2022 dari 4,8% menjadi 4,3%.

Harga minyak mentah dunia West Texas Intermediate (WTI) pagi ini naik 0,82% ke US$ 84,51 per barel, sedangkan Brent naik 0,51% ke US$ 86,5 per barel.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: CNBC.com