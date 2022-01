BPS: Surplus Neraca Perdagangan 2021 Tertinggi dalam 15 Tahun

Senin, 17 Januari 2022 | 12:02 WIB

Oleh : Herman, Arnoldus Kristianus / FMB

Jakarta, Beritasatu.com – Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, neraca perdagangan Indonesia pada 2021 mengalami surplus sebesar US$ 35,34 miliar. Surplus ini tertinggi selama 15 tahun terakhir.

Kepala BPS Margo Yuwono memaparkan, sepanjang 2021, nilai ekspor Indonesia mencapai US$ 231,54 miliar, naik 41,88% dibandingkan 2020 yang sebesar US$ 163,19 miliar. Sedangkan untuk total impor mencapai US$ 196,20 miliar, meningkat 38,59% dibandingkan 2020 yang sebesar US$ 141,57 miliar.

"Surplus neraca perdagangan Indonesia pada 2021 sebesar US$ 35,34 miliar. Kalau kita lihat tertinggi sejak 15 tahun terakhir. Sebelumnya surplus tertinggi terjadi pada tahun 2006 yaitu sekitar US$ 39,37 miliar,” kata Kepala BPS Margo Yuwono dalam konferensi pers neraca dagang Desember 2021, Senin (17/1/2022).

Khusus untuk Desember 2021, nilai ekspornya mencapai US$ 22,38 miliar, turun 2,04% dibanding ekspor November 2021 yang sebesar US$ 22,84 miliar (month-to-month/mtm). Sedangkan jika dibandingkan dengan Desember 2020 yang sebesar US$ 16,54 miliar, terjadi peningkatan yang tinggi sebesar 35,30% (year-on-year/yoy).

Untuk impor, nilainya pada Desember 2021 mencapai US$ 21,36 miliar atau naik 10,51% dibandingkan November 2021 yang sebesar US$ 19,33 miliar. Sedangkan jika dibandingkan dengan Desember 2020 yang sebesar US$ 14,44 miliar mengalami kenaikan 47,93%. Sehingga pada Desember 2021 kembali terjadi surplus US$ 1,02 miliar.

“Surplus di Desember 2021 ini merupakan surplus selama 20 bulan berturut-turut sejak bulan Mei 2020,” kata Margo Yuwono.

Tiga negara yang menjadi penyumbang surplus terbesar neraca perdagangan Indonesia adalah Amerika Serikat, Filipina, dan India. Margo mengatakan nilai surplus dengan Amerika Serikat mencapai US$ 1,6 miliar dengan nilai ekspor US$ 2,6 miliar dan impor sebesar US$ 944 juta.

“Komoditas penyumbang surplus ke Amerika Serikat yaitu adalah pakaian dan aksesoris rajutan (HS 61) kemudian pakaian dan aksesorisnya bukan rajutan (HS 62),” kata Margo.

Berikutnya yaitu Filipina dengan nilai surplus US$ 672 juta miliar dengan nilai ekspor US$ 801,3 juta dan impor US$ 128,8 juta. Surplus disebabkan komoditas bahan bakar mineral serta kendaraan dan bagiannya. Ketiga yaitu dengan India yang nilai surplusnya mencapai US$ 548,1 juta. Sebab ekspor mencapai US$ 1,18 miliar dan impor mencapai US$ 640,1 juta. Komoditas yang mendorong terjadinya surplus neraca perdagangan ke India yaitu (HS 27) lemak dan minyak nabati (HS 15)

Sementara itu defisit neraca perdagangan Indonesia terbesar terjadi dengan Tiongkok, Australia ,dan Thailand. Margo mengatakan defisit dengan Tiongkok mencapai US$ 1,13 miliar dengan nilai ekspor mencapai US$ 5,1 miliar dan impor mencapai US$ 6,1 miliar.

"Ini disebabkan karena mesin dan peralatan mekanik serta bagiannya (HS 84), mesin dan perlengkapan elektronik serta bagiannya (HS 85),” ucap Margo Yuwono.

Kedua yaitu dengan Australia dengan defisit mencapai US$ 677,7 juta. Nilai ekspor dan impor dengan Australia masing-masing sebesar US$ 235,7 juta dan US$ 913,4 juta.Komoditas penyumbang defisit bersal dari bahan bakar mineral (HS 27 dan serealia (HS 10). Defisit terbesar ketiga yaitu dengan Thailand dengan nilai ekspor mencapai US$ 571,8 juta dan impor sebesar US$ 885,5 juta. Sehingga terjadi defisit sebesar US$ 313,7 juta.

“Komoditas penyumbagn defisitnya adalah plastik dan barang dari plastik mesin dan peralatan mekanis serta bagiannya,” pungka Margo.

