BPS: Ditopang Industri Pengolahan, Ekspor Desember Naik 35%

Senin, 17 Januari 2022 | 12:08 WIB

Oleh : Arnoldus Kristianus / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai ekspor pada Desember 2021 US$ 22,38 miliar. Angka ini menunjukan penurunan 2,04% dibanding ekspor November 2021 (month to month/MTM) namun meningkat 35,30% dari posisi Desember 2020 (year on year/YOY).

Ekspor komoditas migas pada Desember mencapai US$ 1,09 miliar. Secara MTM terjadi penurunan 17,93% sedangkan secara YOY terjadi kenaikan 7,33%. Sementara itu ekspor nonmigas sebesar US$ 21,28 miliar. Secara MTM terjadi penurunan 1,06% namun secara YOY terjadi kenaikan 37,11%.

“Selama tahun 2021 kinerja ekspor kita lebih bagus kalau dibandingkan dengan 2019 dan 2020. Kalau kita cermati di total ekspor secara bulanan selama tahun 2021 ini yang tertinggi itu ada di bulan November 2021 yaitu US$ 22,84 miliar,” ucap Kepala BPS Margo Yuwono dalam telekonferensi pers di Kantor BPS, Jakarta pada Senin (17/1/2021).

Bila dilihat menurut sektor, maka nilai ekspor industri pengolahan mencapai US$ 17,08 miliar. Sektor memberikan kontribusi terbesar hingga 76,34% terhadap ekspor di Desember 2021. Secara bulan ke bulan (MTM), sektor ini tumbuh 5,06% sedangkan secara tahun ke tahun (YOY) tumbuh 32,28%. Margo menuturkan komoditas yang mengalami pertumbuhan pesat yaitu nikel yang tumbuh 64,37% kemudian minyak kelapa sawit juga naik sebesar 19,97% serta pakaian jadi dari tekstil juga naik sebesar 17,47%.

“Industri pengolahan menjadi satu-satunya sektor yang di bulan Desember ini mampu tumbuh,” imbuh Margo.

Berikutnya sektor pertambangan dan lainnya mencapai US$ 3,80 miliar pada Desember 2021. Sektor ini memberikan kontribusi 16,98% pada Desember 2021. Secara MTM mengalami kontraksi 21,20% tetapi secara YOY terjadi kenaikan 74,92%. Komoditas di dalamnya yang terjadi penurunan terbesar yang tertinggi pada sektor ini itu terjadi pada komoditas batu apung dan sejenisnya itu turun sebesar 46,37% diikuti dengan lignit juga turun sebesar 33,84% kemudian biji tembaga juga turun sebesar 32,57%.

“Dari 3 komunitas ini yang mengalami penurunan cukup tinggi pada sektor pertambangan dan penggalian,” kata Margo.

Nilai ekspor sektor migas mencapai US$1,09 miliar. Sektor ini berkontribusi 4,89% pada ekspor Desember 2021. Secara MTM terjadi kontraksi 17,93% sedangkan secara YOY terjadi kenaikan 7,33%. Terakhir yaitu ekspor pada sektor pertanian, kehutanan, perikanan mencapai US$ 400 juta. Ekspor ini berkontribusi 1,79% pada ekspor Desember 2021. Secara MTM dan YOY sektor ini mengalami kontraksi -6,52% dan -7,51%.

