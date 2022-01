Rampungkan PUT 2, BRMS Siap Ekspansi Pabrik di Gorontalo

Senin, 17 Januari 2022 | 18:25 WIB

Oleh : Muhammad Ghafur Fadillah / FER

Jakarta, Beritasatu.com - PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS) telah merampungkan proses right issue atau penawaran umum terbatas (PUT) yang kedua, dengan meraih dana segar Rp 1,65 triliun.

Seluruh saham baru yang telah diterbitkan dalam transaksi PUT 2 telah dibeli oleh para pemegang saham yang tercatat dalam daftar pemegang saham per tanggal 24 Desember 2021.

Perseroan memperoleh dana segar sebanyak Rp 1,65 triliun dalam aksi tersebut. Pasca PUT, jumlah lembar saham BRMS telah meningkat menjadi sebanyak 141.784.040.338 lembar saham pasca transaksi.

BACA JUGA Bumi Resources Private Placement 103 Miliar Saham Seri C

Direktur utama BRMS Suseno Kramadibrata menyebutkan, setelah merampungkan proses right issue, BRMS siap menyelesaikan ekspansi dengan membangun pabrik pengolahan biji emas yang berlokasi di Gorontalo.

"Sesuai rencana, kami berencana untuk menggunakan dana tersebut untuk membangun pabrik pengolahan bijih emas dengan kapasitas 2.000 ton bijih per hari di Gorontalo,” jelas Suseno dalam keterangan resmi, Senin (17/1/2022).

Ia menambahkan, akan mengalokasikan sebagian dana untuk menyelesaikan konstruksi infrastruktur yang diperlukan seperti jalan tambang, peralatan berat dan transportasi, konstruksi fasilitas pendukung tambang termasuk power supply, waste dump, sediment pond, tailing dam, serta detoxification plant.

BACA JUGA BRMS Incar Lonjakan Produksi Emas

Selain itu, perseroan juga akan melanjutkan pemboran di 2 prospek emas di lokasi Motomboto, Gorontalo demi menambah jumlah cadangan bijih emas sebesar 10 juta ton bijih. Proyek tambang emas Gorontalo dapat mulai berproduksi secara komersial pada awal 2024.

"Kami juga berharap bahwa proyek emas Palu kami sudah dapat mengoperasikan 3 pabrik pengolahan bijih emas dengan total kapasitas sebesar 8.500 ton bijih per hari di kuartal pertama tahun 2024,” ujarnya.

Sementara itu, pada tahun ini BRMS mengalokasikan belanja modal (capital expenditure/capex) sebesar US$ 76 juta. Belanja modal ini akan digunakan untuk mendukung pembangunan pabrik pengolahan bijih emas dan pengeboran cadangan emas di Poboya, Palu.

Direktur dan Investor Relations Bumi Resources Minerals Herwin Hidayat menjelaskan, dari total dana US$ 76 juta tersebut, sekitar US$ 48 juta digunakan untuk pembangunan pabrik pengolahan bijih emas kedua di Palu. Pabrik Citra Palu Minerals ditargetkan bisa beroperasi pada Juni 2022 dengan kapasitas produksi 4.000 ton per hari.

"Investasi sebesar US$ 48 juta berasal dari pinjaman dari AP Investment sebesar US$ 30 juta dan dari PT Bank Negara Indonesia Tbk sebesar US$ 18 juta. Dana investasi ini dialokasikan untuk Juni 2020 hingga Maret 2022," kata Herwin.

Kemudian, sekitar US$ 23 juta akan digunakan untuk pengeboran empat prospek emas agar bisa menambah cadangan dan sumber daya emas sebesar 15 juta ton. Dana ini bersumber dari penawaran umum terbatas (PUT) atau rights issue I yang digelar April lalu dengan dana sebesar Rp 1,6 triliun.

BACA JUGA Harga Batu Bara Naik, Bumi Resources Berhasil Catat Laba

Sementara, sekitar US$ 5 juta akan digunakan untuk mendukung pembangunan pabrik pengolahan bijih emas ketiga, terutama untuk pengeboran dan pembukaan jalan.

Herwin mengungkapkan, total belanja modal untuk membangun pabrik berkapasitas 4.000 ton per hari tersebut mencapai US$ 48 juta. Dana dialokasikan untuk periode Juni 2022 hingga satu bulan sebelum pabrik rampung pada Februari 2024.

"Dana untuk pembangunan pabrik ketiga juga berasal dari rights issue pertama," kata dia.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Investor Daily