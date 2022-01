Hasston Cetak Rekor Penjualan Tertinggi di Masa Pandemi

Senin, 17 Januari 2022 | 20:29 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pasar tools atau perkakas telah mendapatkan tempat tersendiri dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Kendati terbilang cukup segmented, namun jenis perkakas yang ditawarkan sangat banyak, bahkan dibutuhkan untuk memenuhi hampir segala kebutuhan di dalam rumah.

CEO Hasston, Hassan Nugroho mengungkapkan, perkembangan pasar perkakas di Indonesia dominan dipengaruhi oleh perkembangan proyek pembangunan yang ada. Namun, akibat pandemi Covid-19 yang berlangsung selama dua tahun terakhir, banyak proyek terhenti.

"Namun, di sisi lain proses renovasi dan reparasi masih terus berjalan dengan sangat kencang. Sehingga permintaan atas perkakas tetap ada dan stabil. Kalangan penggiat D.I.Y (Do it Yourself) jumlahnya semakin bertambah banyak. Sehingga muncul market-market baru yang sebelumnya tidak ada," kata Hassan Nugroho dalam keterangannya, Senin (17/1/2022).

Hassan menjelaskan, kondisi tersebut dapat dilihat dari perkembangan penjualan yang terjadi di Hasston, yang mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun terbilang luar biasa.

"Hasston memiliki prinsip menghadirkan produk yang berkualitas dengan harga yang kompetitif, sehingga dapat bersaing dengan brand-brand lain. Dalam 2 tahun terakhir kami mencatat pertumbuhan penjualan sebesar 64%,” jelasnya.

Menurut Hassan, pasar perkakas dapat digolongkan menjadi dua, yakni pasar bisnis atau profesional dan satu lagi pasar individu untuk keperluan sehari-hari. Kedua pasar tersebut, tingkat permintaannya cukup imbang, karena besarnya populasi penduduk di Indonesia dan daya beli yang tinggi.

"Bahkan pasar individu tidak bisa dipandang sebelah mata, karena selain untuk mata pencaharian, ada juga beberapa individu yang memiliki hobi pertukangan," imbuhnya.

Diakui oleh Hassan, di pasaran ada brand tools lain yang menawarkan beragam produk yang sama. Namun demikian, pihaknya memiliki keunggulan dari segi pengalaman selama lebih dari 50 tahun, sehingga dikenal luas oleh masyarakat.

"Berkat kualitas yang ditawarkan, membuat Hasston boleh dibilang menjadi market leader di bidang perkakas," pungkas Hassan.

