Harga Emas Stabil di Tengah Kenaikan Imbal Hasil Obligasi

Selasa, 18 Januari 2022 | 06:47 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Chicago, Beritasatu.com - Harga emas stabil pada perdagangan Senin (17/1/2022) karena pelaku pasar mengukur prospek kebijakan ekonomi global, di tengah kenaikan imbal hasil obligasi AS atau Treasury.

Emas dianggap sebagai lindung nilai inflasi. Namun logam mulia ini sensitif terhadap kenaikan suku bunga AS, karena meningkatkan biaya peluang memegang emas yang tidak memberikan imbal hasil.

Harga emas di pasar spot stabil pada US$ 1.819,34 per ons. Sementara emas berjangka AS naik tipis 0,2% menjadi US$ 1.819,70.

"Emas dalam fase konsolidasi sideways untuk sementara waktu, pasar masih ragu-ragu ke mana akan pergi," kata ekonom OCBC Bank Howie Lee.

Imbal hasil Treasury AS 10 tahun naik di atas sedikit level tertinggi 2 tahun pada minggu sebelumnya, setelah bank sentral Federal Reserves (teh Fed) mengatakan output manufaktur turun 0,3% pada Desember, sedikit dari perkiraan kenaikan 0,5%.

Trader menunggu pidato pejabat Fed minggu ini menjelang pertemuan kebijakan bank sentral 25-26 Januari.

Sementara bursa saham Asia turun karena data ekonomi Tiongkok tertekan, meskipun investor lega bahwa data inflasi AS tidak cukup panas untuk mendorong pengetatan moneter Federal Reserve lebih cepat.

Sementara harga perak di pasar spot naik tipis 0,1% menjadi US$ 22,97 per ons, platinum naik 0,1% menjadi US$ 971,38, dan paladium turun 0,2% menjadi US$ 1.874,70.

Sumber: CNBC