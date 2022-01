4 Empat Koin Teratas Melempem, Cardano Masih Asyik Nanjak

Selasa, 18 Januari 2022 | 07:31 WIB

Oleh : Lona Olavia / WBP

Jakarta, Beritasatu.com– Empat besar aset kripto atau koin dengan kapitalisasi pasar tertinggi masih melempem pada perdagangan Selasa (18/1/2022) pagi. Keempatnya adalah Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Tether (USDT), dan Binance Coin (BNB). Sedangkan, Cardano (ADA) masih kuat menanjak ke level lebih tinggi dari perdagangan awal pekan. Adapun, ADA kemarin berhasil menyalip Solana (SOL) di posisi lima besar teratas.

BACA JUGA Bitcoin Anjlok ke Level Terendah Sejak September, Ini Penyebabnya

Mengutip coinmarketcap.com Selasa pukul 06.00 WIB, BTC turun ke US$ 42.125,86 atau turun 2,48% dalam sehari, tetapi masih menguat 1,20% dalam sepekan. Sedangkan, ETH dalam perdagangan sehari anjlok 5,59% menjadi US$ 3.160,10 dan dalam sepekan naik 2,88%. USDT masih US$ 1 dalam sehari turun tipis 0,01% dan sepekan naik 0,01%. Begitu juga dengan BNB yang ikut turun 6,07% dalam sehari ke US$ 469,14 dan sepekan ini naik 10,89%.

BACA JUGA Bitcoin dan Ethereum Kembali Melemah di Akhir Pekan

Sedangkan, ADA naik 7,37% ke US$ 1,51 dan sepekan ini naik 33,32%.

Adapun, harga ADA melonjak sebelum rencana peluncuran SundaeSwap Kamis (, pertukaran keuangan terdesentralisasi (DeFi) pertama di blockchain Cardano.

“SundaeSwap akan diluncurkan sebagai pertukaran terdesentralisasi beta (DEX) yang berfungsi penuh,” kata salah pengembang proyek mengkonfirmasi dalam sebuah postingan blog.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Investor Daily