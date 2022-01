Emas Antam Naik Jadi Rp 939.000 Per Gram

Selasa, 18 Januari 2022 | 10:03 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Harga emas batangan bersertifikat logam mulia PT Aneka Tambang (Antam) Tbk pada perdagangan Selasa (18/10/2021) mencapai Rp 939.000 per gram atau naik Rp 2.000 dari perdagangan sebelumnya Rp 937.000 per gram.

Berdasarkan situs resmi perseroan logammulia.com, hingga pukul 10.00 WIB pagi ini, harga emas Antam di butik Pulogadung Jakarta, Rp 939.000 per gram.

Adapun di butik emas lainnya di Jakarta seperti Gedung Antam dan Menara Ravindo harga emas mencapai Rp 939.000 per gram.

Harga emas stabil pada perdagangan Senin (17/1/2022) karena pelaku pasar mengukur prospek kebijakan ekonomi global, di tengah kenaikan imbal hasil obligasi AS atau Treasury. Harga emas di pasar spot stabil pada US$ 1.819,34 per ons. Sementara emas berjangka AS naik tipis 0,2% menjadi US$ 1.819,70.

Berikut daftar harga emas Antam di Jakarta Pulogadung dalam sejumlah pecahan:

Untuk pecahan 500 gram: Rp 439,820 juta.

250 gram: Rp 220,015 juta.

100 gram: Rp 88,112 juta.

25 gram:Rp 44,095 juta.

10 gram: Rp 8,885 juta.

5 gram: Rp 4,470 juta.

1 gram: Rp 939.000.

Sumber: BeritaSatu.com