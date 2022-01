Tertinggi Dalam 15 Tahun, Surplus Neraca Perdagangan RI Tembus US$ 35,34 Miliar

Selasa, 18 Januari 2022 | 10:24 WIB

Oleh : Novy Lumanauw / EHD

Jakarta, Beritasatu.com - Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, sinergi ekspor dan impor Indonesia selama tahun 2021 ditutup dengan pencapaian positif, pada neraca perdagangan.

Pada Desember 2021, Indonesia kembali mengalami surplus sebesar US$ 1,02 miliar AS sehingga dapat mempertahankan tren surplus sejak Mei 2020 atau selama 20 bulan berturut-turut.

“Sepanjang 2021, surplus neraca perdagangan Indonesia mencapai US$ 35,34 miliar. Nilai ini merupakan rekor tertinggi sejak 15 tahun terakhir atau sejak 2006, yang nilai surplusnya sebesar US$ 39,37 miliar,” kata Airlangga seperti dilansir laman Sekretariat Kabinet, Selasa (18/1/2022).

Ia mengatakan, di tengah berbagai ketidakpastian global, Indonesia tetap mampu mencatatkan performa impresif pada neraca perdagangan.

“Kinerja ini akan meningkatkan resiliensi sektor eksternal Indonesia, sehingga semakin kuat menghadapi berbagai tantangan yang diperkirakan masih berlanjut di tahun ini,” ujar Airlangga.

Disebutkan, kinerja surplus sepanjang 2021 ditopang dari nilai ekspor yang mencapai US$ 231,54 miliar atau tumbuh double digit sebesar 41,88% (year-on-year atau yoy). Hilirisasi komoditas unggulan, seperti turunan produk crude palm oil (CPO), berhasil mendorong performa ekspor Indonesia.

Hal tersebut tercermin dari ekspor komoditas lemak dan minyak hewan/nabati (HS 15) yang sepanjang 2021 sebesar US$ 32,83 miliar atau meningkat sebesar 58,48% (yoy).

Selain CPO, hilirisasi komoditas nikel juga memperkuat performa ekspor Indonesia, dengan pertumbuhan ekspor komoditas nikel dan barang dari padanya (HS 75) tumbuh sebesar 58,89% (yoy) menjadi sebesar US$ 1,28 miliar.

Lebih lanjut dikatakan, dari 10 besar komoditas utama ekspor, komoditas bijih logam, terak, dan abu (HS 26) mencetak pertumbuhan tertinggi yakni 96,32% (yoy) menjadi sebesar US$ 6,35 miliar. Diikuti ekspor komoditas besi dan baja (HS 72) yang juga naik signifikan 92,88% (yoy) menjadi US$ 20,95 miliar.

“Pencapaian ini mengindikasikan pemulihan ekonomi Indonesia terus berlanjut. Tercermin pula dari meningkatnya penciptaan nilai tambah pada sektor manufaktur. Terbukti secara kumulatif, ekspor nonmigas hasil industri pengolahan Januari – Desember 2021 naik 35,11% (yoy) menjadi sebesar US$ 177,11 miliar,” kata Airlangga.

Selain itu, level Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia juga terus berada pada zona ekspansif yakni 53,5 pada Desember 2021, melanjutkan level ekspansi yang terjadi selama empat bulan berturut-turut.

Level PMI Indonesia Desember 2021 itu bahkan lebih baik dibandingkan dengan beberapa negara ASEAN, seperti Malaysia (52,8), Vietnam (52,5), Filipina (51,8), Thailand (49,5), dan Myanmar (49,0).

Penurunan kasus Covid-19 yang terjadi secara konsisten dalam beberapa bulan terakhir di tahun 2021 membuat pemerintah dapat memberlakukan pelonggaran pembatasan mobilitas. Kondisi ini memberikan kelancaran aktivitas ekonomi sehingga mendorong kenaikan pada aggregate demand. Alhasil, sektor manufaktur juga terstimulasi untuk meningkatkan output produksinya. Meski demikian, pemerintah tetap mewaspadai fenomena meningkatnya kasus varian Omicron yang diperkirakan akan mencapai puncaknya pada akhir Januari atau awal Februari 2022 ini.

“Dengan semakin efektifnya pengendalian Covid-19 dan antisipasi yang baik terhadap penyebaran varian Omicron, serta diiringi dengan terjaganya tingkat kedisiplinan protokol kesehatan, maka penurunan kasus Covid-19 diharapkan dapat terus terjadi, sehingga mampu mengakselerasi pemulihan ekonomi. Surplus perdagangan yang terus terjaga sepanjang 2021 juga disebabkan dari kinerja ekspor komoditas andalan Indonesia yang tetap solid,” jelasnya.

Sejalan dengan peningkatan ekspor, sisi impor Indonesia pada 2021 juga meningkat menjadi sebesar US$ 196,20 miliar atau tumbuh 38,59% (yoy).

Struktur impor Indonesia di 2021 didominasi impor golongan bahan baku dan penolong senilai US$ 147,38 miliar (75,12% dari total impor), diikuti barang modal US$ 28,63 miliar (14,59% dari total impor), dan barang konsumsi US$ 20,18 miliar (10,29% dari total impor).

Struktur yang dicapai mengindikasikan perekonomian Indonesia yang produktif melalui penciptaan nilai tambah yang lebih besar, baik untuk kebutuhan domestik maupun untuk diekspor kembali.

“Kinerja positif di 2021 ini akan terus dipertahankan pemerintah dengan mengoptimalkan berbagai kebijakan, terutama dalam mendorong semakin banyaknya ekspor komoditas bernilai tambah,” kata Airlangga.

Sumber: BeritaSatu.com