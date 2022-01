Rumah Minimalis Jadi Tren di Kalangan Milenial

Selasa, 18 Januari 2022 | 15:45 WIB

Oleh : Feriawan Hidayat / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Memiliki hunian dengan konsep minimalis, baik rumah tapak atau apartemen, menjadi salah satu tren di kalangan milenial saat ini. Pasalnya, hunian minimalis dinilai memiliki kesan bersih, simple, nyaman, dan juga mewah untuk ditinggali.

Mendapatkan rumah dan ruangan dengan kesan minimalis, tentu harus diperhatikan juga fungsi dari tiap peralatan yang ada. Sebabnya, hunian minimalis memanfaatkan barang seminim mungkin yang bisa fungsional.

Desainer utama B Interior LLC, Sharon Blaustein, mengatakan, konsep hunian minimalis dan fungsionalitas berjalan beriringan.

Ruang berdesain minimalis menggabungkan denah lantai terbuka, banyak cahaya, dan perabotan garis sederhana yang dibangun dengan baik dan nyaman. "Semua ini menciptakan ruang yang menenangkan,” kata Sharon, Selasa (18/1/2022).

Co-founder Kanso Living, Sherly Andersen, menambahkan, Kanso Living yang bergerak di industri home and living, ingin menerapkan kehidupan yang lebih minimalis atau less clutter.

"Bagaimana kita offering dengan melihat gaya hidup minimalis di Indonesia. Jadi kita mau spend less living more dengan value dari segi kualitas, tetapi tidak bikin kantong jebol,” jelasnya.

Adapun kategori produk yang ada marketplace Kanso Living mulai dari small home appliances hingga perlengkapan rumah multifungsi yang bisa dipakai sesuai kebutuhan. "Dengan warna yang didominasi netral seperti putih, abu, dan kayu, kesan minimalis sangat terwujud,” tambahnya.

Sherly menjelaskan, produk Kanso Living beberapa impor dari Tiongkok, tetapi ada juga yang lokal. Selain itu, ada rencana kerja sama dengan UMKM di Indonesia.

"Kedepannya, ada rencana untuk bekerja sama dengan UMKM. Kami melihat potensi yang sangat baik dari Indonesia,” pungkasnya.

