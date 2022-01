Sri Mulyani: IKN Baru Kurangi Kesenjangan Jawa dan Luar Jawa

Selasa, 18 Januari 2022 | 17:30 WIB

Oleh : Herman / FMB

Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, menjadi lokasi terciptanya new way of living and working (gaya hidup dan bekerja baru) merupakan salah satu cita-cita Ibu kota Negara (IKN) yang baru saja diberi nama Nusantara oleh Presiden Joko Widodo.

Pemindahan IKN dari Pulau Jawa ke Pulau Kalimantan menurutnya juga bukan sekadar pindah lokasi, namun juga menjadi purwarupa transformasi kemajuan Indonesia dalam menyambut visi Indonesia Maju 2045, salah satunya adalah terciptanya “pusat gravitasi” ekonomi baru yang akan mengurangi kesenjangan kesejahteraan antara wilayah Jawa dan Luar Jawa.

BACA JUGA Sri Mulyani: 3 Tahun Pertama Fase Kritis Pembangunan Ibu Kota Baru

Dalam persiapan, pembangunan, pemindahan, serta penyelenggaraan pemerintahan khusus IKN ini, pendanaannya akan berasal dari berbagai sumber mulai dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) maupun sumber-sumber lain sesuai dengan UU.

“Pendanaan ini juga dipastikan tidak akan mengganggu penanganan Covid-19 dan juga program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN),” tulis Sri Mulyani dalan akun Instagram @smindrawati yang dikutip Beritasatu.com, Selasa (18/1/2022).

Sri Mulyani juga menyampaikan rasa optimisnya bahwa dibangunnya IKN ini akan mendorong terbentuknya pusat pertumbuhan ekonomi baru yang akan mengakselerasi meningkatnya kesejahteraan rakyat Indonesia.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com