Harga Emas Turun karena Dolar, Investor Fokus Pertemuan Fed

Rabu, 19 Januari 2022 | 07:23 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Chicago, Beritasatu.com - Harga emas turun pada perdagangan Selasa (19/1/2022), terseret penguatan dolar dan kenaikan imbal hasil Treasury Amerika Serikat (AS). Investor mengalihkan perhatian ke pertemuan kebijakan Federal Reserve (the Fed) minggu depan untuk mengetahui sinyal jadwal kenaikan suku bunga.

Harga emas di pasar spot turun 0,3% menjadi US$ 1.814,34 per ons. Sementara emas berjangka AS melemah 0,2% menjadi US$ 1.813,50.

“Jika Fed menaikkan suku minggu depan, emas bisa terkena aksi jual menuju di bawah US$ 1.800, itu akan menjadi level terendah. Namun pasar tahu Fed berada dalam posisi buruk jika menaikkan suku bunga sebelum Maret," kata analis strategi pasar RJO Futures, Bob Haberkorn.

Bob menambahkan setelah kenaikan suku bunga pertama, harga emas diprediksi dalam kisaran US$ 1.780-US$ 1.830.

Acuan imbal hasil Treasury AS 10 tahun menyentuh level puncak 2 tahun. Sementara dolar mencapai posisi tertinggi 6 hari di awal sesi, membuat emas mahal bagi pembeli luar negeri.

Emas yang dianggap lindung nilai inflasi, sangat sensitif terhadap kenaikan suku bunga AS, karena meningkatkan biaya peluang memegang emas batangan karena tidak menghasilkan.

Namun pelemahan emas dibatasi bursa saham AS yang anjlok pada hari Selasa.

Perhatian investor global tertuju pada pertemuan Fed 25-26 Januari setelah para pejabat mengisyaratkan akan mulai menaikkan suku bunga pada Maret untuk menekan inflasi.

Adapun harga perak di pasar spot naik 2% menjadi US$ 23,45 per ons, platinum menguat 1,4% menjadi US$ 985,21 dan paladium naik 1,8% menjadi US$ 1.909,38.

Sumber: CNBC