Bitcoin Pagi Ini Menguat Sendirian di Antara Lima Koin Teratas

Rabu, 19 Januari 2022 | 08:56 WIB

Oleh : Lona Olavia / WBP

Jakarta, Beritasatu.com- Aset kripto Bitcoin (BTC) berhasil menguat dalam sehari perdagangannya, setelah beberapa hari berturut-turut di zona merah. Dalam posisi lima teratas, tampak pada pagi ini hanya BTC yang menguat sendirian. Sedangkan, Ethereum (ETH), Tether (USDT), Binance Coin (BNB), dan Cardano (ADA) anjlok.

Mengutip coinmarketcap.com pukul 06.00 WIB Rabu (19/1), BTC ke US$ 42.500,18 atau naik 0,58% dalam sehari, tetapi masih menurun 0,44% dalam sepekan. Sedangkan, ETH dalam perdagangan sehari anjlok 0,80% menjadi US$ 3.180,87 dan dalam sepekan turun 1,56%%. USDT turun US$ 1 atau turun tipis 0,01% dalam sehari, dan sepekan melemah 0,01%.

Begitu juga dengan BNB yang ikut turun 0,33% dalam sehari ke US$ 473,50 dan sepekan ini naik 2,64%. Sedangkan, ADA kali ini turun 2,20% ke US$ 1,50 dan sepekan ini naik 27,28%.

Sebagian besar cryptocurrency diperdagangkan lebih rendah pada Selasa karena kenaikan imbal hasil obligasi terus membebani bursa Amerika Serikat (AS). Investor mengurangi selera terhadap aset risiko, karena pasar global yang paling spekulatif telah terpukul paling keras.

Namun terlepas dari pelemahan di pasar global, volume perdagangan spot BTC berada pada level terendah dalam 6 bulan. "Ketakutan yang berkepanjangan, bersama volatilitas rendah baru-baru ini, mungkin membuat para pedagang ragu-ragu untuk bergerak," tulis riset Arcane.

Pedagang derivatif, telah membuat beberapa langkah hati-hati. Leverage di pasar berjangka BTC condong ke sisi bearish.

Sumber: Investor Daily