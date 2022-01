OVO Tunjuk Eddie Martono sebagai COO

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:46 WIB

Oleh : Herman / FER

Jakarta, Beritasatu.com - PT Visionet International (OVO) menunjuk Eddie Martono sebagai Chief Operating Officer (COO) OVO menggantikan Jaygan Fu Ponnudurai yang kini menjabat sebagai Chief Executive Officer (CEO) OVO.

Sebagai COO OVO, Eddie akan memimpin bagian operasional, antara lain akan semakin memperkuat ekosistem terbuka OVO melalui kemitraan strategis, termasuk sinergi Grab-OVO-Bareksa, serta mendorong peningkatan kualitas pengalaman pengguna OVO.

"Merupakan sebuah kebanggaan bagi saya dapat bergabung sebagai COO di OVO, fintech unicorn pertama di Indonesia, dan berkesempatan turut berperan mewujudkan misi OVO untuk mendorong literasi dan inklusi keuangan di tanah air dengan mengembangkan dan memperkuat OVO sebagai solusi pembayaran dan layanan keuangan digital yang dapat memudahkan dan memberdayakan seluruh masyarakat Indonesia,” kata Eddie Martono dalam keterangan resminya, Rabu (19/1/2022).

Sebelum ditunjuk sebagai COO OVO, Eddie Martono merupakan partner di the Boston Consulting Group. Eddie bekerja sama dengan perusahaan dari berbagai industri dan geografi terkait transformasi, model operasi digital, dan manajemen portfolio.

Eddie juga memegang gelar Doctor of Philosophy (PhD) di bidang Teknik Kimia dari the University of Pennsylvania di Amerika Serikat.

CEO OVO Jaygan Fu Ponnudurai menambahkan, pengalaman Eddie Martono membawa perspektif unik yang akan memberikan nilai tambah bagi misi inklusi keuangan OVO.

"Latar belakang Eddie memampukannya untuk melihat langkah-langkah perkembangan dan ekosistem OVO dari berbagai sisi dan pihak, dan memastikan agar semuanya dapat berjalan secara terpadu,” tutur Jaygan Fu.

Sumber: BeritaSatu.com