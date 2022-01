Wall Street Buyar, Nasdaq 10% Lebih Rendah dari Rekor November

Kamis, 20 Januari 2022 | 06:06 WIB

New York, Beritasatu.com - Bursa AS Wall Street pada Rabu (20/1/2022) turun karena lonjakan suku bunga mewarnai perdagangan awal tahun. Nasdaq Composite turun, membuat 10% lebih rendah dari level tertinggi yang dicapai November karena investor terus membuang saham teknologi.

Nasdaq Composite pada Rabu ambles 1,15% menjadi 14.340,26. Dow Jones Industrial Average hilang 339,82 poin menjadi 35.028.65, karena penurunan 3,1% saham Caterpillar. Adapun S&P 500 turun hampir 1% menjadi 4.532,76.

Kenaikan imbal hasil obligasi mengganggu pasar pada tahun ini, karena investor bersiap kemungkinan pengetatan agresif bank sentral AS, Federal Reserve (the Fed). Imbal hasil Treasury 10-tahun AS mencapai 1,9% pada Rabu, level tertinggi sejak Desember 2019. Adapun pada awal tahun sekitar 1,5%.

Anjloknya Nasdaq dipimpin saham-saham pertumbuhan yang valuasinya menggelembung selama pandemi. Saham Peloton turun lebih 80% dari harga tertingginya. Zoom berkurang 70% dari posisi tertingginya. Adapun Moderna, DocuSign, dan Paypal turun lebih dari 40% dari level tertingginya.

Lonjakan suku bunga memukul Nasdaq yang dihuni saham teknologi. Pendapatan masa depan saham teknologi terlihat kurang menarik ketika suku bunga naik. Perusahaan teknologi juga mengandalkan suku bunga pinjaman yang rendah untuk berinvestasi.

Adapun pendapatan Bank of America mengalahkan perkiraan Wall Street karena merilis cadangan kerugian pinjaman terkait pandemi. Saham rebound 0,4%.

Saham Morgan Stanley naik 1,8% setelah laba kuartal keempat bank melampaui perkiraan. Saham Procter & Gamble melonjak hampir 3,4% setelah raksasa konsumen itu melaporkan pendapatan kuartal kedua melampaui ekspektasi Wall Street. Perusahaan juga menaikkan prospek pertumbuhan penjualan.

“Inflasi yang lebih tinggi telah menimbulkan kekhawatiran biaya input bagi banyak perusahaan,” kata Kepala Strategi Pasar Miller Tabak + Co, Matt Maley.

