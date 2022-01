Harga Minyak Tertinggi 7 Tahun karena Pemadaman Pipa di Turki

Kamis, 20 Januari 2022 | 07:12 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Chicago, Beritasatu.com - Harga minyak mentah dunia naik masuki hari keempat ke level tertinggi 7 tahun karena pemadaman pipa dari Irak ke Turki sehingga meningkatkan kekhawatiran ketatnya pasokan di tengah konflik geopolitik di Rusia dan Uni Emirat Arab (UEA).

Minyak mentah berjangka Brent menguat 93 sen, atau 1,06% jadi US$ 88,44 per barel. Sementara patokan kontrak naik ke US$ 89,05, tertinggi sejak 13 Oktober 2014. Adapun minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS menguat US$ 1,53, atau 1,8%, jadi US$ 86,96 per barel.

Operator pipa negara Turki Botas Selasa (19/1/2022) mengatakan bahwa pihaknya memotong aliran minyak di pipa Kirkuk-Ceyhan setelah mengalami ledakan pada sistem. Hingga kini penyebab ledakan belum diketahui. Pipa tersebut mengalirkan minyak mentah dari Irak, produsen terbesar kedua di Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC), ke pelabuhan Turki di Ceyhan untuk diekspor.

Sementara para analis memperkirakan ketatnya pasokan minyak pada 2022, sebagian didorong permintaan yang lebih baik dari perkiraan di tengah penyebaran varian virus corona omicron. Beberapa analis bahkan memprediksi harga minyak balik ke US$ 100.

Adapun masalah geopolitik di Rusia, produsen minyak terbesar kedua di dunia, dan UEA, produsen terbesar ketiga OPEC, menambah kekhawatiran pasokan.

UEA pada Selasa malam (18/1/2022) menyerukan pertemuan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengutuk serangan di Abu Dhabi pada Senin oleh gerakan Houthi Yaman, yang mengancam serangan lebih lanjut.

Soal pasukan Rusia berbaris di perbatasan Ukraina, Gedung Putih menyebut krisis itu sangat berbahaya dan mengatakan Rusia dapat menyerang kapan saja.

Ketegangan meningkatkan gangguan pasokan saat OPEC, Rusia dan sekutunya atau disebut OPEC+, mengalami kesulitan memenuhi target yang disepakati menambah 400.000 barel per hari pasokan setiap bulan.

"OPEC+ gagal mencapai kuota produksi dan jika ketegangan geopolitik terus memanas, minyak mentah Brent mungkin tidak perlu banyak pemicu untuk mencapai US$ 100 per barel," kata analis OANDA Edward Moya dalam sebuah catatan.

Sumber: AFP