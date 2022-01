Duh! Harga Koin Kripto Kembali Berguguran

Kamis, 20 Januari 2022 | 08:51 WIB

Oleh : Lona Olavia / WBP

Jakarta, SP.com– Hampir semua koin kripto, terutama koin dengan kapitalisasi besar seperti Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Binance Coin (BNB), Tether (USDT), dan USD Coin (USDC) beruntuhan harganya.

BACA JUGA Bitcoin Pagi Ini Menguat Sendirian di Antara Lima Koin Teratas

Mengutip coinmarketcap.com pukul 06.00 WIB, Kamis (20/1/2022), BTC capai US$ 41.945,97 atau turun 1,19% dalam sehari dan ambles 4,40% dalam sepekan. ETH dalam perdagangan sehari turun 1,68% menjadi US$ 3.128,68 dan dalam sepekan turun 7,41%. Begitu BNB yang ikut turun 0,84% dalam sehari ke US$ 469,53 dan sepekan ini anjlok 3,62%.

USDT masih US$ 1 dalam sehari turun tipis 0,01% dan sepekan naik 0,03%. Lalu USD Coin (USDC) juga turun tipis ke US$ 1 dan sepekan naik 0,09%.

Bitcoin diperdagangkan sekitar US$ 41.000 pada Rabu karena beberapa pedagang tampaknya tidak terburu-buru memilih harga terendah. Analis melihat potensi kenaikan harga jangka pendek, terutama karena indikator teknis tetap berada di wilayah oversold selama sekitar 1 bulan.

“Investor dan pedagang tampaknya mencerna ekonomi makro dalam rezim inflasi baru yang telah memasuki pasar, di samping Federal Reserve yang semakin hawkish,” kata kepala perdagangan dan penelitian di Trovio Capital Management Will Hamilton dalam emailnya ke CoinDesk, Rabu (19/1/2022).

BACA JUGA Binance Jadi Platform Blockchain dan Kripto Pertama Gabung NCFTA

Selasa lalu, Morgan Stanley menyatakan bahwa pengetatan bank sentral yang segera dimulai memberi tekanan pada pasar kripto. Kapitalisasi pasar Bitcoin telah melacak pertumbuhan pasokan uang global, yang mencapai puncaknya pada Februari 2021 (2 bulan sebelum penurunan harga BTC sebesar 50%).

Adapun, untuk saat ini beberapa pedagang masih menemukan nilai relatif di beberapa mata aset kripto alternatif (altcoin).

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Investor Daily