Harga Emas Naik karena Inflasi dan Geopolitik Ukraina

Chicago, Beritasatu.com - Harga emas dan perak menyentuh level tertinggi 2 bulan pada Kamis (20/1/2022), ditopang kekhawatiran lonjakan inflasi dan ketegangan Rusia-Ukraina. Sementara platinum dan paladium memperpanjang kenaikan dari hari sebelumnya.

Harga emas di pasar spot naik 0,1% menjadi US$ 1.841,45 per ons, tertinggi sejak 22 November. Adapun emas berjangka AS cenderung datar (flat) sekitar US$ 1.842,60. Sementara perak naik 2,1% menjadi US$ 24,63.

Kepala strategi pasar RJO Futures, Daniel Pavilonis mengatakan faktor utama yang mendorong emas adalah inflasi. "Ini meningkatkan daya tarik emas sebagai lindung nilai terhadap kenaikan harga," kata dia.

Data Kamis menunjukkan jumlah orang Amerika yang mengajukan klaim baru pengangguran naik minggu lalu.

"Meningkatnya ketidakstabilan geopolitik, terutama ketegangan Rusia-Ukraina, juga mendukung emas," kata analis ActivTrades Ricardo Evangelista.

Rusia telah mengerahkan pasukan di perbatasan Ukraina. Negara-negara Barat khawatir Moskow segera merencanakan serangan baru.

Namun, kenaikan suku bunga tetap menjadi hambatan besar. Pasalnya hal itu berarti biaya peluang menahan emas batangan lebih tinggi karena logam mulia itu tidak memberikan imbal hasil.

Adapun Federal Reserve AS (The Fed) dapat memperketat kebijakan moneter lebih cepat dari yang diharapkan ketika bertemu minggu depan, jajak pendapat Reuters menunjukkan.

Sementara platinum naik 2,4% menjadi US$ 1.046,53 dan paladium menguat 3,6% menjadi US$ 2.072,62 per ons. Keduanya mencapai level tertinggi 2 bulan. Palladium menguat lebih 7% pada Rabu, sementara platinum melonjak 5%.

