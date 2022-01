Yuk Akumulasi Beli, Harga Kripto Teratas Turun Lagi

Jumat, 21 Januari 2022 | 08:59 WIB

Oleh : Lona Olavia / WBP

Jakarta, Beritasatu.com– Lagi-lagi harga semua koin kripto atau aset kripto, terutama dengan kapitalisasi besar seperti Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Binance Coin (BNB), Cardano (ADA) dan Solana (SOL) beruntuhan.

Mengutip coinmarketcap.com pukul 06.00 WIB Jumat (21/1/2022), BTC makin ambles ke US$ 41.191,45 atau turun 1,80% dalam sehari dan melemah 3,39% dibandingkan pekan lalu. ETH dalam perdagangan sehari turun 2,12% menjadi US$ 3.060,24 dan dibandingkan pekan lalu turun 5,97%. Begitu juga BNB yang ikut turun 4,40% dalam sehari ke US$ 448,10 dan dibandingkan pekan lalu turun 6,07% .

Lalu ADA turun 4,97% dalam sepekan ke US$ 1,29% dan dibandingkan pekan lalu naik 3,58%. Kemudian, SOL turun 3,72% dalam sepekan ke US$ 131,73 dan dibandingkan pekan lalu anjlok 10,46%.

Soal pergerakan pasar di minggu kedua Januari 2022, Country Manager, Luno Indonesia Jay Jayawijayaningtiyas mengatakan saat ini S&P 500 terlihat masih memimpin pergerakan Bitcoin secara keseluruhan di pasar kripto, terbukti dengan adanya korelasi Bitcoin yang mencapai titik tertinggi. Bitcoin dan Ethereum mengalami penurunan dalam beberapa minggu terakhir dan beberapa altcoin menunjukkan kinerja lebih baik dibandingkan kondisi pasar saat ini. Meski level indeks Fear and Greed masih berada di posisi extreme fear, tetapi angka indeks tersebut berhasil naik sedikit menjadi 10, yang merupakan indikasi baik untuk pemulihan Bitcoin.

“Situasi pasar kini sedang waspada karena volatilitas bulanan Bitcoin sedang berada di angka 2,5%, level terendah selama lebih dari 1 tahun terakhir. Tidak menutup kemungkinan akan adanya pergerakan signifikan mengingat Bitcoin telah cukup lama berada dalam periode konsolidasi,” kata Jay.

Dominasi Bitcoin mendapat pukulan besar minggu lalu dan kini berada di bawah 40%. Ethereum juga mengalami penurunan dominasi akibat menguatnya altcoin-altcoin kecil di kondisi pasar saat ini.

Ketakutan dan ketidakpastian masih menghantui pasar baik di pasar kripto dan tradisional, akibat kebijakan moneter yang semakin ketat. Kekhawatiran ini membuat investor meningkatkan jumlah kas dan mencari jalan aman, yang akhirnya meningkatkan korelasi antarkelas aset.

