Astronacci Ajak Traders Gapai Kebebasan Finansial

Trading Challenge Tesla 2021

Sabtu, 22 Januari 2022 | 15:20 WIB

Oleh : Lona Olavia / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Astronacci International umumkan pemenang Trading Challenge Tesla 2021 yang sebelumnya sudah digelar selama tiga bulan. Kompetisi trading ini diharapkan dapat mendorong dan menginspirasi traders di Indonesia untuk meraih mimpinya dalam menggapai kebebasan finansial.

CEO Astronacci International Gema Goeyardi mengatakan, sebenarnya trading itu bukan sesuatu yang membosankan. Adapun, trading perlu komitmen dan disiplin sehingga terlihat hasilnya.

"Pemenang kita, Pak Lutfi ini memberi contoh, dia pernah mengalami loss US$ 70.000 namun kemudian sekarang sudah profit Rp 4 miliar. Ini penting, orang yang sukses di market ini bukan karena anda merasa ini dunia yang mudah kaya. Tapi ada perjuangan, dan Trading Challenge ini membuktikan dengan keilmuan Astronacci mereka bisa profit,” ujar Gema dalam keterangan tertulis, Sabtu (22/1/2022).

Trading Challenge Tesla 2021 ini berawal dari program The Billionaire Challenge di Youtube Kanal Astronacci International, Gema mulai dengan modal US$ 50.000 hingga kini sudah berhasil mencapai US$ 500.000 dalam sembilan bulan.

Tercatat sebanyak 469 peserta berpartisipasi dalam Trading Challenge Tesla 2021 selama 1 Oktober hingga 27 Desember 2021. Dalam memenangkan kompetisi ini.

Peserta dapat melakukan transaksi di berbagai jenis market yang sudah disediakan oleh broker rekomendasi Astronacci International seperti forex, saham, aset kripto, komoditas dan market lainnya.

Berbeda dengan kompetisi trading biasanya, Trading Challenge Tesla 2021 dimenangkan dengan mengumpulkan tiket sebanyak-banyaknya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

Pemenang pertama dengan tiket sebanyak 8.160, adalah Muhammad Lutfi Handayani, Editor in Chief (Pemimpin Redaksi) dan juga CEO dari majalah TopBussiness. Keberhasilan M. Lutfi Handayani ini boleh dibilang sangat fenomenal. Sebab dirinya baru belajar trading sejak Juni 2021 lalu.

Selanjutnya, pemenang kedua, Nico Samuel berprofesi sebagai karyawan BUMN. Pemenang ketiga, Deki Wijaya merupakan seorang pengusaha. Ia memiliki harapan untuk bisa Trading for Living ini membuktikan pencapaiannya melalui Trading Challenge Tesla 2021.

Kemudian pemenang keempat, Rian memulai trading untuk mendapatkan income tambahan di luar pekerjaannya sebagai seorang karyawan. Dan posisi kelima, seorang ibu rumah tangga bernama Maria Harmo berhasil menjadi pemenang hanya dengan pengalaman trading selama satu tahun.

Dalam sambutannya saat penyerahan hadiah secara simbolis, M. Lutfi Handayani mengatakan, sejak semula dirinya yakin trading ini bisa memberikan kemanfaatan dan keberhasilan. Kendati sebagai trader pemula, dengan bantuan dari Astronacci, alhamdulillah banyak pembelajaran bagaimana trading itu dilaksanakan.

“Seperti teknik yang mudah diajarkan dan bagaimana menjaga dan mengelola psikologi saat trading. Juga sangat membantu kita adalah terkait analisis teknikal dan fundamental dengan Astronacci. Jadi, tools dari Astronacci ini sangat membantu,” tegas M. Lutfi.

Di samping itu, dirinya juga mengaku terbantu oleh posisinya yang secara bersamaan sebagai pengelola majalah TopBusiness yang tentu ada analisa trading baik dari sisi fundamental maupun teknikal yang bisa menjadi referensi.

Ditanya soal hadiah mobil mewah Tesla, Lutfi menegaskan, dirinya bersyukur dengan capaian ini. Apalagi memang kendaraan listrik ini sesuai dengan program pemerintah dalam mengembangkan green industry, green transportation, dan lainnya. “Ke depan adalah tantangan kita semua untuk menciptakan green economy serta ramah lingkungan. Dan Tesla ini mobil listrik yang sangat ramah lingkungan.”

Pemberian hadiah ini langsung diserahkan oleh Gema Goeyardi, CEO Astronacci International dan Rudy Salim, CEO Prestige Motorcars kepada para pemenang Trading Challenge Tesla 2021.

