Riyadh Group Ekspansi Bisnis Properti ke Cilegon

PT Grand Mangkuputra melakukan penandatanganan nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) dengan PT Bally Internasional Hotel & Resort (member of Riyadh Group Indonesia) dalam pengelolaan dan pengembangan kawasan terpadu (mixed use) The Grand Mangkuputra Arcade di Cibeber, Kota Cilegon, Banten. (Foto: Istimewa)