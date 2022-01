Awal Pekan, Bitcoin dan Kripto Teratas Lainnya Mulai Bangkit

Senin, 24 Januari 2022 | 06:36 WIB

Oleh : Lona Olavia / WBP

Jakarta, Beritasatu.com – Mengawali pekan ini, semua harga koin kripto, terutama dengan kapitalisasi besar seperti Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Binance Coin (BNB), Cardano (ADA) dan Solana (SOL) berhasil bangkit dari titik terendahnya pada akhir pekan kemarin.

Mengutip coinmarketcap.com pukul 06.00 WIB Senin (24/1/2022), BTC ada di posisi US$ 35.469,99 atau naik 1,61% dalam sehari, tetapi masih ambles 17,87% dibandingkan pekan lalu. ETH dalam perdagangan sehari naik 2,53% menjadi US$ 2.443,76 dan dibandingkan pekan lalu turun 27,04%. Begitu juga dengan BNB yang ikut naik 4,36% dalam sehari ke US$ 370,99 dan dibandingkan pekan lalu turun 25,75%.

Lalu ADA naik 1,80% ke US$ 1,08 dan dalam sepekan masih minus 23,04%. Kemudian, SOL naik 2,78% dalam sepekan ke US$ 96,03 dan dibandingkan pekan lalu masih anjlok 35,07%.

Bitcoin tampak stabil pada Minggu (23/1/2022) setelah aksi jual yang luar biasa. Aset kripto terbesar itu masih di jalur kinerja mingguan terburuknya dalam 8 bulan.

Harga Bitcoin turun 19% dalam 7 hari terakhir, terburuk sejak Mei 2021, ketika kekhawatiran tindakan keras Tiongkok terhadap perdagangan dan penambangan aset kripto membuat pasar terguncang. Selain itu, tweet CEO Tesla Elon Musk memusatkan perhatian publik pada potensi kerusakan lingkungan jaringan blockchain Bitcoin.

Kali ini, pedagang kripto tampaknya ketakutan bahwa Federal Reserve (te Fed) akan bergerak cepat selama beberapa bulan ke depan untuk memperketat kebijakan moneter yang secara historis berada pada level longgar sejak virus corona menyerang ekonomi pada Maret 2020.

Stimulus The Fed – termasuk triliunan dolar pencetakan uang secara luas - disebut-sebut sebagai alasan kenaikan harga Bitcoin pada tahun 2020 dan 2021. Hal ini membuat kenaikan Bitcoin ke harga tertinggi sepanjang masa sebesar US$ 69.000 pada bulan November.

Sumber: Investor Daily