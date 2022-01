Jokowi Indikasikan Hentikan Impor Energi

Senin, 24 Januari 2022 | 12:55 WIB

Oleh : Novy Lumanauw / WBP

Muara Enim, Beritasatu.com– Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan sinyal yang mengindikasikan akan menghentikan impor energi, khususnya elpiji.

Saat ini, Indonesia tercatat sebagai salah satu importir energi yang cukup besar. Padahal ketersediaan sumber energi di dalam negeri sebenarnya berlebih. Adapun upaya menurunkan impor energi, khususnya elpiji menjadi salah satu tantangan pemerintah, karena ini menjadi penyumbang defisit cukup besar dari tahun ke tahun.

“Pertanyaan saya, apakah ini akan kita teruskan? Impor terus? Yang untung negara lain, yang terbuka lapangan pekerjaan juga di negara lain, padahal kita memiliki bahan bakunya, kita memiliki raw material-nya yaitu batu bara yang diubah menjadi DME,” kata Presiden Jokowi pada groundbreaking pembangunan proyek hilirisasi batu bara menjadi dimetil eter (DME) di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, Senin (24/1/2022).

BACA JUGA Pertamina Tekan Impor Elpiji Hingga 12% Tahun Ini

Proyek ini digarap PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk (PTBA) bersama PT Pertamina (Persero) dan Air Products & Chemicals Inc (APCI).

Pada akhir November 2021, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia telah menandatangani Nota Kesepahaman Investasi dengan APCI senilai US$ 15 miliar. APCI bekerja sama dengan PTBA dan PT Pertamina (Persero). Nantinya, proyek ini dapat menghasilkan 1,4 juta DME per tahun untuk mengurangi impor elpiji 1 juta ton per tahun sehingga dapat memperbaiki neraca perdagangan. Kerja sama gasifikasi batu bara ini bisa menghemat cadangan devisa hingga Rp 9,7 triliun per tahun dan menyerap 12.000 tenaga kerja.

BACA JUGA Kenaikan Harga Elpiji Nonsubsidi Tak Ganggu Pengguna Gas Melon

Presiden Jokowi mengatakan, dimetil eter yang akrab disebut DME dapat menghasilkan api yang hampir mirip dengan elpiji. “Tadi, saya sudah lihat bagaimana api dari DME dan api dari elpiji untuk memasak. Sama saja. Kalau ini dilakukan di Bukit Asam yang bekerja sama dengan Pertamina dan Air Products ini, bisa mengurangi subsidi dari APBN Rp 7 triliun. Kalau semua elpiji nanti disetop, semuanya pindah ke DME, duitnya gede sekali, yaitu Rp 67 triliun itu akan bisa dikurangi subsidinya dari APBN,” katanya.

Kebijakan menghentikan impor, kata Presiden Jokowi, akan terus dilakukan untuk memperbaiki neraca perdagangan serta menghemat APBN. “Ini yang terus kita kejar. Selain kita bisa memperbaiki neraca perdagangan kita, karena tidak impor. Bisa memperbaiki neraca transaksi berjalan karena kita tidak impor,” katanya.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Investor Daily