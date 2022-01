Pengamat Sebut Harga Pertalite dan Pertamax Perlu Disesuaikan

Senin, 24 Januari 2022 | 19:35 WIB

Oleh : Lona Olavia / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Seiring kenaikan harga minyak dunia yang mencapai level tertinggi sejak Oktober 2014 yakni US$ 88.70 untuk untuk jenis Brent dan US$ 85,86 WTI, sudah sepatutnya PT Pertamina (Persero) diberikan keleluasaan untuk menyesuaikan harga BBM umum, yakni Pertalite dan Pertamax.

"Membaiknya ekonomi global, membuat permintaan komoditas energi naik signifikan, tetapi di sisi lain pasokan terbatas. Sesuai hukum ekonomi terkait pasokan dan permintaan, maka akan mengerek harga komoditas termasuk minyak dunia,” ujar Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan dalam keterangan tertulisnya, Senin (24/1/2022).

Mamit menyampaikan, mengingat Pertalite dan Pertamax ini masuk ke dalam jenis BBM imum, maka Pertamina harus menanggung selisih harga kedua jenis BBM tersebut sehingga kondisi ini menekan keuangan PT Pertamina khususnya PT Pertamina Patra Niaga sebagai subholding commercial and trading.

Berdasarkan data, sepanjang 2021 harga MOPS rata-rata di atas US$ 80 per barelnya. Jika dihitung dengan formula harga sesuai Kepmen ESDM 62/2020, maka selisih harga jual dengan keekonomian mencapai Rp 2.500 sampai Rp 3.500 per liter untuk BBM jenis Pertamax dan Pertalite. Adapun sepanjang 2021 penjualan BBM Pertalite adalah 47% dari penjualan BBM nasional dan Pertamax 11% dari penjualan nasional. Sementara penjualan BBM nasional berdasarkan data Pertamina sampai kuartal III 2021 sebesar 34 juta kiloliter (KL) dan prognosa sampai akhir 2021 sebesar 48 juta kiloliter (KL).

Jika disimulasikan dengan 47% dari 48 juta kiloliter, maka Pertalite menyumbang 22,5 juta kiloliter (KL) dan Pertamax sebesar 5,3 juta kiloliter (KL) dari penjualan nasional. Kemudian dikalikan dengan selisih harga dari kedua produk BBM tersebut, maka akan bisa dihitung potensi nilai selisih yang harus ditanggung Pertamina. “Hal ini bisa dipastikan membuat beban keuangan Pertamina Patra Niaga sangat berat, dampaknya adalah keuangan Pertamina saat dilakukan konsolidasi bisa terpukul cukup dalam,” urai Mamit.

Oleh karena itu, Mamit meminta kepada pemerintah untuk mencari solusi terkait hal ini. Pemerintah harus memberikan kebebasan bagi Pertamina Patra Niaga untuk melakukan penyesuaian harga Pertalite dan Pertamax mengingat badan usaha swasta lain sudah beberapa kali menaikkan harga produk mereka.

"Saat ini harga BBM RON 90 di SPBU milik BP-AKR adalah Rp 12.500 per liter dan Ron 92 yang dijual oleh BP-AKR adalah Rp 12.860 per liter, Shell Rp 12.040 per liter dan VIVO Rp 11.900 per liter. Bisa dilihat selisih harga untuk produk yang sama dengan produk Pertamina sangat jauh sekali di mana untuk RON 90 sebesar Rp 7.650 per liter atau selisih Rp 4.850 dengan harga jual BP-AKR dan RON 92 sebesar Rp 9.000 per liter atau selisih Rp 3.000 per liter dengan produk BBM milik SPBU swasta,” kata Mamit.

Sumber: Investor Daily