Bitcoin Kembali Menanjak ke US$ 35.000-an

Jakarta, Beritasatu.com - Kripto dengan kapitalisasi pasar terbesar, bitcoin (BTC) kembali ke atas level US$ 35.000-an, setelah sempat anjlok hingga ke US$ 33.000 Senin kemarin. Mengutip coinmarketcap.com pukul 06.00 WIB Selasa (25/1/2022), BTC ada di posisi US$ 36.396,30 naik 2,59% dalam sehari, namun masih anjlok 13,60% dibandingkan pekan lalu.

Koin dengan kapitalisasi besar lainnya seperti ethereum (ETH), binance coin (BNB), cardano (ADA) dan XRP (XRP) bergerak variatif cenderung melemah.

ETH dalam perdagangan sehari turun 1,03% menjadi US$ 2.417,27 dan dibandingkan pekan lalu turun 24,43%. Begitu juga dengan BNB yang ikut turun 0,65% dalam sehari ke US$ 368,28 dan dibandingkan pekan lalu turun 22,23%.

Lalu ADA turun 1,98% ke US$ 1,06 dan dalam sepekan masih minus 31,03%. Kemudian, XRP naik 0,03% ke US$ 0,60 dan dibandingkan pekan lalu masih anjlok 20,05%.

Aset kripto mulai stabil setelah menurun tajam selama seminggu terakhir. Beberapa indikator menunjukkan sentimen investor pada level yang sangat bearish, yang biasanya mendahului periode aktivitas pembelian.

Bitcoin kembali ke atas US$ 35.000 dan naik 3% selama 24 jam terakhir, dibandingkan dengan penurunan 5% di SOL dan kinerja yang rata-rata di ETH selama periode yang sama.

Namun, mungkin terlalu dini untuk menyebut harga terendah. “Saya pikir penentuan pasar bull atau bear tidak sejelas siklus sebelumnya, karena struktur pasar berubah secara drastis,” kata Marcus Sotiriou, seorang analis di broker aset digital GlobalBlock yang berbasis di Inggris.

