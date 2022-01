Harga Minyak Mentah Naik di Tengah Ketegangan di Timteng dan Ukraina

Selasa, 25 Januari 2022 | 08:22 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Texas, Beritasatu.com - Harga minyak mentah pada awal perdagangan hari ini di Asia, Selasa (25/1/2022), terpantau menguat. Minyak mentah Brent turun naik 0,39% ke US$ 86,61 per barel, WTI naik 0,23% ke US$ 83,5 per barel.

Sebelumnya, harga minyak turun pada hari Senin (24/1/2022), terpukul oleh dolar yang lebih kuat dan kekhawatiran investor atas kemungkinan kenaikan suku bunga yang lebih cepat dari perkiraan oleh Federal Reserve AS.

Dolar naik ke level tertinggi dua minggu pada hari Senin terhadap sejumlah mata uang dunia akibat ketegangan antara Rusia dan negara-negara barat atas Ukraina, dan kemungkinan sikap yang lebih hawkish dari The Fed minggu ini.

BACA JUGA Bursa Asia Dibuka Melemah Menyusul Fluktuasi di Wall Street

Harga minyak naik di tengah kekhawatiran atas pasokan yang ketat dan peningkatan risiko geopolitik di Eropa dan Timur Tengah.

Situasi di Ukraina dan Timur Tengah “menjustifikasi premi risiko pada harga minyak karena negara-negara yang terlibat –Rusia dan UEA– adalah anggota penting OPEC+”, kata analis Commerzbank Carsten Fritsch.

Ketegangan di Ukraina telah meningkat selama berbulan-bulan setelah Rusia mengumpulkan pasukan di dekat perbatasannya, memicu kekhawatiran gangguan pasokan di Eropa Timur.

Di Timur Tengah, Uni Emirat Arab mencegat dan menghancurkan dua rudal balistik Hutsi yang menargetkan negara Teluk itu pada Senin setelah serangan mematikan seminggu sebelumnya.

Barclays, sementara itu, telah menaikkan perkiraan harga minyak rata-rata sebesar $5 per barel untuk tahun ini, dengan alasan menyusutnya kapasitas cadangan dan meningkatnya risiko geopolitik.

Bank menaikkan perkiraan harga rata-rata 2022 menjadi $85 dan $82 per barel untuk Brent dan WTI masing-masing.

Kedua tolok ukur naik untuk minggu kelima berturut-turut minggu lalu, naik sekitar 2% untuk mencapai level tertinggi sejak Oktober 2014.

Harga minyak naik lebih dari 10% tahun ini di tengah kekhawatiran atas pengetatan pasokan dan OPEC+ sekarang berjuang untuk mencapai target kenaikan produksi bulanan 400.000 barel per hari.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: CNBC.com