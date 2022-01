Bursa Eropa Dibuka Menguat Jelang Keputusan Fed

Rabu, 26 Januari 2022 | 14:53 WIB

London, Beritasatu.com— Bursa Eropa dibuka menguat pada Rabu (26/1/2022) karena investor bersiap mencermati pengumuman kebijakan moneter terbaru dari Federal Reserve Amerika Serikat (the Fed).

Indeks FTSE Inggris dibuka naik 69 poin jadi 7.446, DAX Jerman 81 poin lebih tinggi capai 15.217, CAC 40 Prancis naik 53 poin pada 6.898 dan FTSE MIB Italia menguat 266 poin pada 26.172, menurut data dari IG.

Investor global fokus pada pembaruan kebijakan terbaru The Fed dalam pertemuan 2 hari. Pelaku pasar ingin mengetahui kapan bank sentral menaikkan suku bunga dan berapa banyak. The Fed diperkirakan akan memberi sinyal kenaikan suku bunga segera setelah Maret dan memperketat kebijakan untuk mengatasi tingginya inflasi. Keputusan suku bunga dijadwalkan dirilis pada Rabu pukul 2 siang ET.

Sementara bursa saham Asia diperdagangkan bervariasi pada Rabu karena investor menunggu pernyataan Fed.

Ketegangan geopolitik di perbatasan Rusia-Ukraina juga terus mendominasi kekhawatiran pasar. Presiden AS Joe Biden berbicara dengan para pemimpin Eropa Senin di tengah kekhawatiran kemungkinan invasi Rusia ke Ukraina. Biden mengatakan AS akan mempertimbangkan menjatuhkan sanksi kepada Presiden Rusia Vladimir Putin jika Rusia menyerang negara tetangganya.

