Hipmi Optimistis Pertumbuhan Ekonomi 2022 Tembus 5%

Rabu, 26 Januari 2022 | 16:45 WIB

Oleh : Herman / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) menyatakan,memasuki awal tahun 2022, perekonomian Indonesia menunjukkan geliat pemulihan ekonomi yang cukup positif, meski memang secara bertahap dan belum merata di semua sektor.

Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Hipmi Mardani H Maming mengatakan, roda perekonomian juga harus tetap berjalan. Menurutnya, tahun 2021 adalah tahun yang penuh tantangan. Namun, ekonomi Indonesia berhasil pulih dan keluar dari resesi ekonomi, serta kembali mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang positif.

"Di tahun 2022, kita menjaga optimisme bahwa pemulihan ekonomi akan semakin on the track seiring dengan berbagai sektor ekonomi yang semakin membaik. Pertumbuhan ekonomi diproyeksikan bisa kembali ke 5%. Memang kondisi tidak mudah tapi pengusaha muda harus berjuang membawa perubahan," ujar Maming di acara Indonesia Economic Outlook 2022, Rabu (26/1/2022).

Maming menjelaskan, masih ada beberapa tantangan yang perlu diwaspadai dan dihadapi, yaitu ketidakpastian pandemi covid-19 dengan varian-varian baru yang terus bermunculan harus diwaspadai agar tidak merusak momentum kebangkitan ekonomi.

Kemudian, kebijakan-kebijakan di dunia, terutama tapering off dan kenaikan suku bunga acuan yang dilakukan oleh Bank Sentral AS, The Fed yang bisa menyebabkan capital outflow dan bisa melemahkan nilai tukar rupiah.

