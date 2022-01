BI: Tekad Bangkit dan Optimisme Kunci Pemulihan Ekonomi Nasional

Rabu, 26 Januari 2022 | 17:58 WIB

Oleh : Triyan Pangastuti / WBP

Jakarta, Beritasatu.com- Bank Indonesia (BI) mengungkapkan, tekad bangkit dan optimisme menjadi kunci untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional semakin kuat. Hal ini telah tercermin dalam sinergi dan kolaborasi Bank Indonesia bersama pemerintah sepanjang tahun lalu, sehingga dapat mempertahankan ekonomi tetap tumbuh kuat meski masih dihadapkan pada pandem Covid-19.

“Bangkit, dengan kepercayaan penuh. Alhamdulilah kita bangkit dari dampak pandemi Covid-19 di tahun 2021, the power of believe in future untuk bangkit dari pandemi. Insyaallah 2022 lebih baik dari 2021,” tutur Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, dalam Laporan Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia (LEKSI) 2021, Rabu (26/1).

Perry meyakini, segala permasalahan Covid-19 yang tengah dihadapi Indonesia dapat diselesaikan bersama dengan memperkuat sinergi dan koordinasi Bank Indonesia dengan pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

Tak hanya koordinasi sinergi, menurut Perry untuk memecahkan berbagai masalah juga memerlukan inovasi solusi dan pengembangan.

“(Ini semua) akan tergantung dari seberapa besar pengetahuan dan daya kreativitas kita. The power knowledge dan innovation itu kami lakukan selama ini dan semakin kuat sejak pandemi. Dan Insyaallah akan semakin kuat ke depan, The power of knowledge and innovation,” tandas dia.

