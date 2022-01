The Fed Indikasikan Stimulus Akan Berakhir, Suku Bunga Bakal Naik

Kamis, 27 Januari 2022 | 07:47 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Gubernur Bank Sentral AS (Federal Reserve) Jerome Powell (Foto: Istimewa)

Washington, Beritasatu.com - Menghadapi pasar keuangan yang bergejolak dan inflasi yang memanas, the Federal Reserve pada hari Rabu (26/1/2022) mengindikasikan akan segera menaikkan suku bunga untuk pertama kalinya dalam lebih dari tiga tahun.

Dalam sebuah langkah yang sudah diperkirakan sebelumnya, the Fed mengatakan kenaikan 25 poin persentase untuk suku bunga pinjaman jangka pendek acuan akan datang. Ini akan menjadi kenaikan pertama sejak Desember 2018.

Ketua Jerome Powell menambahkan bahwa The Fed dapat bergerak di jalur yang agresif.

“Saya pikir ada cukup banyak ruang untuk menaikkan suku bunga tanpa mengancam pasar tenaga kerja,” kata Powell pada konferensi pers pasca-pertemuan dua hari the Fed. Indeks-indeks acuan Wall Street berubah negatif tak lama setelah pernyataan Powell.

Pernyataan the Fed datang sebagai tanggapan terhadap inflasi yang berjalan pada level terpanas dalam hampir 40 tahun. Meskipun langkah ke arah kebijakan yang lebih ketat telah disampaikan dengan baik selama beberapa minggu terakhir, pasar dalam beberapa hari terakhir sangat fluktuatif karena investor khawatir bahwa Fed mungkin akan memperketat kebijakan lebih dari yang diharapkan.

Pernyataan pasca-pertemuan dari Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) tidak memberikan waktu spesifik kapan kenaikan itu akan datang, meskipun ada indikasi bahwa itu bisa terjadi segera setelah pertemuan Maret. Pernyataan itu diterima tanpa perbedaan pendapat. The Fed tidak mengadakan pertemuan pada bulan Februari.

"Dengan inflasi jauh di atas 2% dan pasar tenaga kerja yang kuat, Komite mengharapkan akan segera menaikkan kisaran target untuk suku bunga dana federal," kata pernyataan itu.

Selain itu, komite mencatat pembelian obligasi bulanan bank sentral akan dilanjutkan hanya sebesar $30 miliar pada bulan Februari, menunjukkan bahwa program ini diharapkan berakhir pada bulan Maret juga pada saat yang sama dengan kenaikan suku bunga.

Menurut Statista.com, quantitative easing dari The Fed naik dari US$ 4,3 triliun Maret 2020 ke US$ 8,8 triliun Januari 2021.

Tidak ada indikasi khusus kapan the Fed mungkin mulai mengurangi kepemilikan obligasi yang telah membengkakkan neraca hampir $9 triliun.

Namun, komite merilis pernyataan yang menguraikan "prinsip-prinsip untuk mengurangi ukuran neraca." Pernyataan itu diawali dengan gagasan bahwa The Fed sedang mempersiapkan untuk "secara signifikan mengurangi" tingkat kepemilikan aset.

Lembar kebijakan itu mencatat bahwa suku bunga dana acuan (FFR) adalah "sarana utama untuk menyesuaikan sikap kebijakan moneter." Komite lebih lanjut mencatat bahwa pengurangan neraca akan terjadi setelah kenaikan suku bunga dimulai dan “dengan cara yang dapat diprediksi” akan menyesuaikan berapa banyak dana bank dari kepemilikan obligasinya akan diinvestasikan kembali dan berapa banyak yang akan diizinkan untuk bergulir.

"Pengumuman The Fed bahwa 'segera waktu yang tepat' untuk menaikkan suku bunga adalah tanda yang jelas bahwa kenaikan suku bunga Maret akan datang," kata Michael Pearce, ekonom senior AS di Capital Economics.

"Rencana The Fed untuk mulai menurunkan neraca setelah suku bunga mulai naik menunjukkan pengumuman tentang itu juga bisa datang segera setelah pertemuan berikutnya, yang akan sedikit lebih hawkish dari yang kami harapkan."

Pasar dengan cemas menunggu keputusan Fed. Investor telah mengharapkan Fed untuk melakukan kenaikan yang pertama dari beberapa kenaikan suku bunga, dan memperhitungkan kenaikan yang lebih agresif tahun ini daripada yang ditunjukkan pejabat FOMC dalam prospek Desember mereka. Pada saat itu, komite memperkirakan tiga pergerakan 25 basis poin tahun ini, sementara pasar memperkirakan empat kenaikan, menurut alat FedWatch CME yang menghitung probabilitas melalui pasar berjangka dana fed.

Pedagang mengantisipasi FFR pada akhir tahun sekitar 1%, dari kisaran mendekati nol di mana saat ini dipatok.

Pejabat Fed akhir-akhir ini mengungkapkan keprihatinan tentang inflasi yang terus-menerus, setelah berbulan-bulan bersikeras bahwa kenaikan harga bersifat "sementara." Harga konsumen naik 7% dari tahun lalu, laju 12 bulan tercepat sejak musim panas 1982.

Sumber: CNBC.com