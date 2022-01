Wahai Trader, Ini Prediksi 5 Aset Kripto Paling Cuan Pekan Ini

Kamis, 27 Januari 2022 | 09:40 WIB

Oleh : Lona Olavia / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Memasuki akhir bulan Januari 2022, kondisi pasar aset kripto kembali mengalami koreksi. Sejumlah aset kripto mengalami tren penurunan nilai. Banyak faktor penyebabnya, mulai dari isu pengetatan moneter oleh The Fed hingga bank sentral Rusia yang melarang penggunaan dan penambangan kripto.

Di kala pasar kripto sedang lesu, banyak investor beranggapan bahwa saat inilah waktu yang tepat untuk masuk. Namun, hal ini perlu diwaspadai oleh investor, mengingat volatilitas kripto yang masih cukup tinggi, sehingga harus paham risiko investasi aset kripto.

Berikut daftar 5 aset kripto bullish

1. Harmony (ONE)

Harmony (ONE), membuka daftar aset kripto yang berpotensi bullish pekan ini. Trader Tokocrypto Afid Soegiono menjelaskan di awal bulan Februari, Harmony akan meluncurkan Bitcoin bridge dan Ethereum bridge yang akan meningkatkan nilainya.

"Harmony (ONE) akan ada Bitcoin bridge di tanggal 7 Februari 2022. Di kripto ada istilah buy on rumor, sell on news. Jadi dengan ada berita tersebut, biasanya tiga hari atau seminggu sebelumnya sudah ada sentimen positif di market," kata Afid dalam ristenya dikutip Kamis (27/1/2022).

Harmony sendiri adalah aset kripto yang bertujuan untuk menawarkan kemampuan pengaplikasian teknologi blockchain yang cepat dan terbuka untuk aplikasi terdesentralisasi. Harmony Mainnet dilaporkan dapat mendukung ribuan node dalam beberapa pecahan, menghasilkan blok dalam beberapa detik dengan finalitas instan.

Peringkat ONE di CoinMarketCap saat ini adalah #48, dengan kapitalisasi pasar US$ 2.200.526.345. Pasokan yang beredar 11.596.656.956 koin ONE dan maksimal pasokannya tidak tersedia.

2. Reef (REEF)

Reef (REEF) merupakan platform DeFi berbasis Polkadot yang mempunyai tujuan untuk menawarkan perdagangan lintas blockchain. Menurut Afid, Reef Finance yang akan meluncurkan debit card pada akhir Januari nanti meningkatkan sentimen positif pada nilainya.

"Reef ini akan launching untuk debit card di akhir bulan Januari ini. tanggalnya belum bisa dipastikan, tapi estimasinya 31 Januari 2022 dan ini bisa menjadi sentimen positif di market," ungkap Afid.

Peringkat REEF di CoinMarketCap saat ini adalah #188, dengan kapitalisasi pasar US$ 169.133.595. Pasokan yang beredar 17.530.705.935 koin REEF dan maksimal pasokannya tidak tersedia.

