Kalahkan Ekspektasi Pasar, Pendapatan Tesla Naik 65%

California, Beritasatu.com - Tesla mencatatkan kinerja triwulan keempat yang lebih baik dari perkiraan pasar. Saham Tesla menguat 2,07% ke US$ 937,41 (Rp 13,5 juta) pada perdagangan Rabu (26/1/2022).

Laba per saham Tesla naik US$ 2,52 per lembar, dibandingkan US$ 2,36 perkiraan analis Refinitiv. Pendapatan kuartal empat Tesla naik 65% year on year menjadi US$ 17,72 miliar dibandingkan perkiraan Refinitiv di US$ 16,57 miliar.

Pendapatan otomotif mencapai $15,97 miliar, naik 71%. Pendapatan pembangkit dan penyimpanan energi $688 juta, turun 8% dan di bawah konsensus StreetAccount sebesar $ 815,1 juta. Angka itu adalah pendapatan terendah untuk divisi tersebut sejak kuartal pertama 2021.

Laba bersih sebesar $ 2,32 miliar, naik sekitar 760%, dan margin kotor 27,4%, dibandingkan dengan 26,6% pada kuartal sebelumnya.

“Pabrik kami sendiri telah berjalan di bawah kapasitas selama beberapa kuartal karena gangguan rantai pasokan yang kemungkinan akan berlanjut hingga 2022,” kata Tesla.

CEO Elon Musk mengatakan pihaknya masih mengantisipasi keterbatasan cip pada tahun 2022, dan bahwa perusahaan tidak akan memperkenalkan model kendaraan baru tahun ini sebagai hasilnya.

“Kami tidak akan memperkenalkan model kendaraan baru tahun ini. Kami masih akan mengalami keterbatasan suku cadang," kata Musk.

