Bookbuilding, Harga IPO Adhi Commuter Properti Dipatok di Rp 130-Rp 200

Topping Off Ceremony Tower Azure LRT City Ciracas.

Jakarta, Beritasatu.com – PT Adhi Commuter Properti (ADCP) melangsungkan penawaran awal (bookbuilding) saham perdana pada 27 Januari hingga 7 Februari 2022. Anak usaha PT Adhi Karya Tbk (ADHI) tersebut menerbitkan sebanyak 8,01 miliar saham baru atau setara 28,6% melalui penawaran umum perdana (initial public offering/IPO).

Adhi Properti menawarkan harga IPO pada kisaran Rp 130-200 per saham. Alhasil, dari aksi korporasi ini, perseroan berpotensi meraup dana segar Rp 1 triliun-Rp 1,6 triliun.

Perseroan akan menggunakan 45% dana hasil IPO untuk pengembangan proyek existing dan proyek recurring. “Kemudian 35% untuk akuisisi atau pengembangan lahan baru dan 20% dana hasil IPO dipakai untuk pembayaran kembali sebagian pokok obligasi Seri A,” ungkap manajemen ADCP dalam prospektus, Kamis (27/1/2022).

Dalam aksi korporasi ini, ADCP juga menawarkan sebanyak 560 miliar saham atau setara 2% kepada manajemen dan karyawan melalui Program Opsi Kepemilikan Saham kepada Manajemen dan Karyawan (MESOP). Adapun harga pelaksanaannya akan ditentukan kemudian.

“Seluruh pemegang saham perseroan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari yang telah ditempatkan dan disetor penuh,” tulis manajemen.

Adhi Properti menunjuk PT Bahana Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, PT Maybank Sekuritas Indonesia, PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia, PT RHB Sekuritas Indonesia, dan PT Sucor Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi efek. Sedangkan penjamin emisi efek akan ditentukan kemudian.

Setelah masa bookbuilding nantinya, Adhi Properti mengharapkan pernyataan efektif IPO dari OJK terbit pada 14 Februari 2022. Selanjutnya, masa penawaran umum pada 15-21 Februari 2022, tanggal penjatahan 21 Februari 2022, tanggal distribusi saham secara elektronik pada 22 Februari 2022, dan tanggal pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 23 Februari 2022.

ADCP merupakan perusahaan yang bergerak di bidang property development, hospitality, dan support. Perusahaan ini didirikan untuk memenuhi kebutuhan dalam menyediakan kawasan hunian terintegrasi dan support facilities di area sekitar jalur Light Rail Transit (LRT).

Sampai saat ini, perseroan telah membangun sebanyak 11 proyek dengan total luas lahan 144 hektare dan total penjualan sebanyak 17.896 unit yang dikontribusi oleh sejumlah proyek yang berlokasi di simpul-simpul transportasi massal seperti LRT City Bekasi – Eastern Green, LRT City Bekasi – Green Avenue, LRT City Jatibening, LRT City Sentul, LRT City MTH, LRT City Tebet, LRT City Ciracas, Cisauk Point – Member of LRT City, Grand Central Bogor – Member of LRT City, Oase Park – Member of LRT City, Adhi City Sentul, LRT City CIbubur, LRT City Cikunir, dan LRT City RNI Pancoran.

