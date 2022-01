Lampaui Target Jokowi, Investasi 2021 Tumbuh Capai Rp 901,2 T

Kamis, 27 Januari 2022 | 16:36 WIB

Oleh : Arnoldus Kristianus / WBP

Jakarta, Beritasatu.com- Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi investasi sepanjang tahun 2021 mencapai Rp 901,02 triliun. Bila dibandingkan dengan tahun 2020 terjai pertumbuhan 9%. Pencapaian ini mencapai 104% dari target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 sebesar Rp 858,5 triliun dan melebihi target dari Presiden Joko Widodo yang sebesar Rp 900 triliun.

BACA JUGA Bahlil: Izin Usaha Harus Berdampak ke Pertumbuhan Ekonomi

“Melampaui target dari perintah Presiden kepada kami. Alhamdulillah, kami berterima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung program dan kerja keras, ini nggak gampang, kami harus membuat strategi di luar kelaziman,” ucap Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia kepada awak media dalam telekonferensi pers di Kantor Kementerian Investasi/BKPM pada Kamis (27/1/2022).

Dengan realisasi investasi yang terjadi selama tahun 2021 pemerintah bisa menyerap tenaga kerja sebanyak 1.207.893 orang . Bahlil menuturkan jumlah ini baru tenaga kerja langsung, belum termasuk dampak lapangan pekerjaan tidak langsung. “Dalam teori ekonomi biasanya tiga kali sampai empat kali lipat. Jadi kau dikalikan tiga atau empat itu bisa sampai dengan 4 juta sampai dengan 5 juta orang,” kata Bahlil.

Bila dirinci, realisasi Penanaman Modal Asing (PMA ) mencapai Rp 450 triliun atau tumbuh 10% dari tahun 2021. Sedangkan realiasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mencapai Rp 447 triliun (49,6%) atau tumbuh 8,1% dari posisi tahun 2021. Menurut Bahlil tingginya PMA tidak terlepas dari kebijakan pemerintah. Bila tren positif ini bisa terus dipertahankan, maka kondisi perekonomian domestik bisa berjalan baik.

“Harus kita akui PMA kita bagus, ini sentimen positif dari asing terhadap implementasi Undang-Undang Cipta Kerja dan tren ini harus kita jaga. Kalau ditanya apakah penting UU Cipta Kerja itu kita terapkan ini buktinya. Kami jawab dengan fakta yang ada,” kata Bahlil

BACA JUGA Menkeu Mulai Waspadai Dampak Omicron ke Ekonomi Q-1

Menurut asal negara, negara yang melakukan investasi terbesar di Indonesia yaitu Singapura sebesar US$ 9,4 miliar (30,2%). Diikuti Hong Kong sebesar US$ 4,6 miliar (14,8%), Tiongkok dengan nilai investasi US$ 3,2 miliar (10,2%), Amerika Serikat sebesar US$ 2,5 miliar (8,2%), dan Jepang US$ 2,3 miliar (7,3%).

“Singapura ini hub untuk beberapa negara yang masuk baru masuk ke Indonesia. Kalau bisa sekarang gak usah lewat negara orang langsung saja ke Indonesia. Kalau bisa langsung kenapa harus lewat yang lain,” kata Bahlil.

Realisasi investasi di Pulau Jawa Jawa Rp 432,8 triliun (48%) tumbuh 5,9% dari tahun 2021. Sedangkan di luar Jawa Rp 468,2 triliun (52%) tumbuh 12,2% dari tahun 2021. Bila dirinci menurut lokasi, Jawa Barat menjadi penyumbang investasi terbesar yaitu Rp 136,1 triliun (15,1%). Berikutnya adalah DKI Jakarta sebesar Rp 103,3 triliun (11,5%); Jawa Timur dengan nilai investasi Rp 79,5 triliun (8,8%); Banten senilai Rp 58 triliun (6,4%), dan Riau dengan nilai investasi Rp 53 triliun (5,9%).

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Investor Daily