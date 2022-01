Di Forum B20, Jokowi Tegaskan Tak Akan Ekspor Mineral Mentah

Kamis, 27 Januari 2022 | 22:01 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Dalam pembukaan Inception Meeting B20 Indonesia Summit 2022, Presiden Joko Widodo (Jokowi) membeberkan besarnya kekayaan sumber daya mineral logal yang dimiliki Indonesia untuk mendukung transisi menuju ekonomi hijau yang berkelanjutan. Namun ditegaskan Jokowi, Indonesia tidak akan mengekspor sumber daya tersebut dalam bentuk mentah.

"Kami kaya akan nikel, bauksit, timah, dan tembaga. Kami memastikan akan mensuplai cukup bahan-bahan tersebut untuk kebutuhan dunia, namun bukan dalam bentuk bahan mentah. Tetapi dalam bentuk barang jadi atau setengah jadi yang bernilai tambah tinggi," kata Jokowi di pembukaan Inception Meeting B20 Indonesia Summit 2022, Kamis (27/1/2022).

Jokowi menjelaskan, hilirisasi nikel yang telah dilakukan sejak 2015 telah memberikan dampak yang positif. Tidak hanya penciptaan lapangan kerja, namun juga dalam sisi ekspor serta neraca perdagangan Indonesia. Nilai ekspor Indonesia pada 2021 mencapai US$ 230 miliar. Kemudian, ekspor besi baja mencapai US$ 20,9 miliar, di mana angka ini meningkat pesat dibanding tahun 2014 yang sebesar US$ 1,1 miliar.

"Tahun 2022 ini, saya kira bisa mencapai US$ 28 hingga US$ 30 miliar. Setelah nikel, kita juga akan mendorong investasi di sektor bauksit, tembaga dan timah," kata Jokowi.

Sebagai informasi, B20 adalah sebuah forum dialog global yang terdiri dari para pebisnis dunia, khususnya pebisnis dari negara-negara G20. Pada 2022 ini, Indonesia terpilih menjadi penyelenggara B20 dengan tema “Kemajuan Inovatif, Inklusif dan Pertumbuhan Kolaboratif”, di mana Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia ditunjuk sebagai penanggung jawab Presidensi B20.

Ketua B20 Indonesia Shinta Widjaja Kamdani menyampaikan, ada tiga pilar yang diusung dalam B20, yaitu mendorong pemulihan dan pertumbuhan kolaboratif, mendorong ekonomi global yang inovatif, serta menata masa depan yang inklusif dan berkelanjutan.

“Dunia perlu terus mendorong kolaborasi, inovasi dan inklusivitas seiring dengan transisi untuk keluar dari pandemi. Hal ini menjadi landasan utama tema B20 tahun ini yaitu Kemajuan Inovatif, Inklusif dan Pertumbuhan Kolaboratif. Tema ini juga selaras dengan tema G20 yakni recover together, recover stronger,” kata Shinta.

