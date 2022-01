Bitcoin Uji Pendakian ke Level US$ 37.000-an

Jumat, 28 Januari 2022 | 09:16 WIB

Oleh : Lona Olavia / FMB

Jakarta, Beritasatu.com – Laju bitcoin (BTC) untuk menembus level US$ 37.500 (sekitar Rp 537 juta) masih terus diuji pada akhir pekan ini. Adapun, US$ 40,000 masih menjadi level resistance yang penting. Jika berhasil menembus angka US$ 40.000, maka kemungkinan besar akan terjadi pembalikan tren.

Mengutip coinmarketcap.com pukul 06.00 WIB Jumat (27/1/2022), BTC ada di posisi US$ 36.804,05 naik 0,79% dalam sehari dan masih anjlok 10,64% dibandingkan pekan lalu. Padahal, BTC pada perdagangan sehari sebelumnya sempat menembus level US$ 37.052,68.

Binance coin (BNB) juga naik 4,28% dalam sehari ke US$ 389,61, dan masih turun 13,04% dibandingkan pekan lalu. Sedangkan, koin dengan kapitalisasi besar lainnya seperti ethereum (ETH) justru turun, setelah beberapa hari ini menguat. ETH turun 1,89% ke US$ 2.392,56, tapi masih minus 21,75% dibandingkan pekan sebelumnya.

Begitu juga dengan cardano (ADA) dan XRP (XRP) yang ikut jeblok. ADA turun 1,88% ke US$ 1,04 dan dalam sepekan masih minus 18,08%. XRP turun 1,90% ke US$ 0,6041 dan masih minus 17,51% dalam sepekan.

Country Manager Luno Indonesia Jay Jayawijayaningtiyas mengatakan, secara keseluruhan, pasar modal dan kripto masih belum menunjukkan perubahan tren yang signifikan. Hal tersebut kemungkinan disebabkan oleh faktor makro global, salah satunya seperti kenaikan suku bunga The Federal Reserve di AS. Minggu lalu, bitcoin gagal mempertahankan level support terkuatnya.

Dengan penurunan harga sebesar 14% bitcoin turun ke bawah US$ 40.000 (sekitar Rp 573 juta). Walau demikian, Bitcoin sempat mengalami kenaikan volume yang signifikan hingga mencapai US$ 10 miliar (sekitar Rp 143 triliun) yang menunjukkan aktivitas trading yang tinggi.

“Saat ini, pasar kripto sedang dalam keadaan extreme fear dikarenakan tingginya volatilitas sebagian besar aset kripto. Tentunya, hal ini menimbulkan keraguan di kalangan investor baru aset kripto. Namun, secara historis, bitcoin selalu menunjukkan kinerja serta pemulihan tren harga sebagai ‘penghargaan’ bagi para HODLer aset kripto yang gigih dan percaya terhadap kelebihan fundamental bitcoin sebagai aset dalam jangka panjang,” tambah Jay dalam Luno dan Arcane Research, Kamis (27/1/2022).

Sumber: Investor Daily