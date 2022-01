Harga Minyak Mentah Menguat dari Koreksi Kemarin

Jumat, 28 Januari 2022 | 09:27 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Texas, Beritasatu.com - Harga minyak mentah dunia turun pada hari Kamis (27/1/2022) setelah minyak mentah Brent mencapai level di atas $90 per barel, tertinggi tujuh tahun. Pasar menyeimbangkan sentimen tentang ketatnya pasokan di seluruh dunia dengan ekspektasi Federal Reserve AS akan segera memperketat kebijakan moneter.

Harga Brent turun 62 sen menjadi $89,34 per barel, sementara minyak mentah AS WTI ditutup 74 sen lebih rendah pada $86,61 per barel dalam sesi yang bergejolak dengan kedua kontrak bergerak antara wilayah positif dan negatif.

Pagi ini di Asia, WTI naik 0,45% ke US$ 87 per barel, dan Brent naik 0,36% ke US$ 89,66 per barel.

Harga telah melonjak pada hari Rabu, dengan Brent naik di atas $90 per barel untuk pertama kalinya dalam tujuh tahun di tengah ketegangan antara Rusia dan Barat. Ancaman terhadap Uni Emirat Arab dari gerakan Hutsi Yaman telah menambah kegelisahan pasar minyak.

Sumber: CNBC.com