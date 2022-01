Laba Ashmore Indonesia Meningkat Jadi Rp 58,76 Miliar

Jumat, 28 Januari 2022 | 16:10 WIB

Oleh : Muhammad Ghafur Fadillah / FER

Jakarta, Beritasatu.com - PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk (AMOR) hingga akhir Desember 2021 lalu mencatatkan lonjakan laba 53,21% menjadi Rp 207,60 miliar dari periode yang sama tahun 2020 lalu Rp 135,50 miliar. Seiring dengan itu laba perseroan juga meningkat dari Rp 39,89 miliar atau naik 47,31% menjadi Rp 58,76 miliar pada akhir 2021.

Seiring dengan meningkatnya pendapatan, jumlah beban usaha perseroan juga menunjukan peningkatan. Tercatat hingga akhir Desember 2021 jumlah beban usaha perseroan meningkat 47,22% menjadi Rp 134,82 miliar dari sebelumnya segmen tersebut hanya berjumlah Rp 91,58 miliar.

Begitu juga dengan beban pajak yang tercatat mengalami peningkatan hingga 64,21% menjadi Rp 16,06 miliar dari sebelumnya Rp 9,78 miliar. Perseroan juga membukukan penurunan pendapatan keuangan yakni 49,29% menjadi Rp 3,20 miliar dari sebelumnya mampu menyumbang Rp 6,31 miliar pada total pendapatan dari AMOR.

Beban keuangan yang ditanggung AMOR sebanyak Rp 601,94 juta dari sebelumnya Rp 696,54 juta. Perseroan juga mengalami rugi dari selisih kurs Rp 553,18 juta dari sebelumnya mampu untung Rp 150,68 juta di akhir Desember 2020.

Akan tetapi peningkatan yang disebutkan tak mampu membendung AMOR dari peningkatan laba sebanyak 47,31% menjadi Rp 58,76 miliar dari periode yang sama tahun 2020 lalu Rp 39,89 miliar. Dengan demikian, laba per saham AMOR juga menunjukan perbaikan dari Rp 18 per saham menjadi Rp 26 per saham.

Lebih lanjut, jumlah aset perseroan tercatat sebesar Rp 385,59 miliar menurun 1,92% dari Rp 393,12 miliar pada Juni 2021. Masih pada periode yang sama, liabilitas AMOR naik 16,16% menjadi Rp 94,02 miliar dari Rp 80,94 miliar.

BACA JUGA Gandeng Ashmore, BCA Rilis Reksa Dana Pendapatan Tetap

Sebelumnya, Ashmore Asset Management Indonesia mencatatkan peningkatan dana asset under management (AUM) sebesar 2,7% menjadi Rp 39,6 triliun hingga akhir 2021 atau meningkat Rp 3 triliun dari periode sama tahun sebelumnya. Peningkatan dana kelolaan didukung aliran dana baru masuk Rp 2,8 triliun dan peningkatan nilai investasi berkisar Rp 500 miliar.

hal 1 dari 2 halaman

Halaman: 12selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Investor Daily