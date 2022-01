Survei Ipsos Ungkap Tiga Pemain Utama E-Commerce di Indonesia

Jumat, 28 Januari 2022 | 22:27 WIB

Oleh : Feriawan Hidayat / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Ipsos, perusahaan riset pasar atau market research global, merilis hasil riset terbaru terkait persaingan dalam industri e-commerce selama akhir tahun 2021.

Country Service Line Group Leader, Observer, Customer Experience & Channel Performance, Ipsos Indonesia, Andi Sukma mengatakan, periode akhir tahun merupakan momentum penting bagi pemain e-commerce untuk meningkatkan nilai saing dengan menghadirkan rangkaian inovasi, fitur hingga penawaran menarik untuk memberikan pengalaman belanja online terbaik bagi masyarakat.

"Maraknya kemeriahan akhir tahun banyak dimanfaatkan masyarakat untuk berbelanja kebutuhan dan mendapatkan keuntungan maksimal dari promosi yang ditawarkan,” kata Andi dalam keterangan pers, Jumat (28/1/2022).

Andi menjelaskan, pihaknya menggunakan empat indikator dalam survei ini, yaitu BUMO (Brand Use Most Often), seberapa merek atau platform mana yang paling sering digunakan.

Kemudian, Top of Mind atau merek mana yang ada di urutan pertama benak konsumen, penetrasi konsumen, seberapa banyak jumlah penggunaan dalam jumlah transaksi, dan nilai transaksi dalam tiga bulan terakhir.

"Berdasarkan hasil survei, di antara 3 pemain utama e-commerce di Indonesia, Tokopedia, Shopee, dan Lazada, diketahui bahwa Shopee menduduki peringkat pertama pada 4 penilaian indikator yang digunakan dalam survei,” jelasnya.

Berdasarkan indikator merek yang paling sering digunakan atau BUMO, 54% responden memilih Shopee, disusul dengan Tokopedia 30% dan Lazada 13%.

