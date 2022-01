Bank DKI Bawa Pulang Penghargaan IPRA 2022

Jumat, 28 Januari 2022 | 23:14 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Sebagai BUMD DKI Jakarta yang turut mengedepankan keterbukaan informasi di tengah masyarakat, Bank DKI meraih penghargaan The Best Public Relation in Company Management on Expanding Banking Services Integration kategori Regional Bank. Penghargaan diberikan pada ajang Indonesia Public Relation Awards (IPRA) 2022 yang diselenggarakan oleh Warta Ekonomi pada Kamis (27/1/2022).

Sekretaris Perusahaan Bank DKI, Herry Djufraini mengatakan, penghargaan ini menjadi apresiasi atas konsistensi Bank DKI dalam mengkomunikasikan penerapan transaksi nontunai di DKI Jakarta dan sekitarnya melalui penerapan layanan perbankan digital seperti aplikasi JakOne Mobile dan JakOne Abank yang memperluas akses layanan perbankan kepada masyarakat.

Penghargaan IPRA 2022 merupakan penghargaan yang diberikan oleh Warta Ekonomi kepada Public Relation perusahaan yang memiliki peran dan fungsi yang sangat baik untuk meningkatkan kualitas perusahaan di tengah persaingan industri yang semakin ketat dan kondisi ekonomi Indonesia yang mulai membaik.

Herry menjelaskan, Bank DKI terus mengembangkan berbagai produk dan layanan digital, termasuk diantaranya JakOne Mobile yang saat ini telah memiliki 1,3 juta pengguna dan 17.000 merchant. Selain itu Bank DKI juga didukung jaringan e-channel untuk berbagai keperluan transaksi perbankan.

"Pengembangan TI yang kami lakukan dilandaskan pada dukungan Bank DKI terhadap program-program pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan menghadirkan solusi kebutuhan perbankan bagi masyarakat,” kata Herry dalam keterangan tertulisnya, Jumat (28/1/2022).

