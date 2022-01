Tokocrypto Gandeng JGTC Dukung Pengembangan NFT

Jumat, 28 Januari 2022 | 23:25 WIB

Oleh : Lona Olavia / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Tokocrypto menjalin kemitraan dengan Jazz Goes To Campus (JGTC) dan SerMorpheus, platform marketplace NFT di Indonesia, untuk menyukseskan acara The 44th Jazz Goes To Campus Festival yang akan digelar pada 5 Februari 2022 di Kuningan City, Jakarta. Kolaborasi ini akan menjadi babak baru dalam industri aset kripto dan seni pertunjukan di Indonesia.

Salah satu yang menjadi hal berbeda dalam penyelenggaran JGTC tahun ini adalah penggunaan Non-Fungible Token (NFT) sebagai tiket masuk pertunjukan yang dijual di SerMorpheus. Tiket JGTC dengan konsep NFT ini jadi pertama di Asia Tenggara.

Tiket NFT yang didukung teknologi blockchain yang menawarkan berbagai keunggulan, seperti mencegah pemalsuan tiket dan menjadi memorabilia pertunjukan.

BACA JUGA KPK Sebut NFT Berpotensi Jadi Tempat Pencucian Uang

"Tokocrypto, JGTC dan SerMorpheus berkolaborasi untuk memberikan pengalaman baru bagi para pecinta festival dan musik di Indonesia dengan mengenalkan berbagai manfaat serta inovasi dari teknologi blockchain dan aset kripto," kata VP Marketing Tokocrypto Adytia Raflein dalam keterangan resmi, Jumat (28/1).

Melalui kolaborasi ini juga, para pecinta musik dan seni pertunjukan bisa berkesempatan mendapat total hingga 4 aset kripto TKO gratis setiap melakukan pembelian 1 tiket JGTC. Untuk cara mendapatkan tentu saja mudah, harus melakukan registrasi dan pembelian tiket JGTC melalui website atau aplikasi SerMorpheus.

Setelah berhasil melakukan pembelian tiket NFT, pihak SeMorpheus akan mengirimkan email pada tanggal 29 Januari 2022 yang berisikan kode voucher Tokocrypto yang diharuskan redeem melalui booth Tokocrypto yang berada di venue JGTC.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Investor Daily