Harga Emas Menuju Minggu Terburuk Sejak November

Sabtu, 29 Januari 2022 | 07:09 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Chicago, Beritasatu.com - Harga emas memperpanjang penurunan pada Jumat (28/1/2022) dan catat minggu terburuk sejak akhir November karena meningkatnya ekspektasi kenaikan suku bunga AS atau The Fed rate mendorong dolar ke level tertinggi dalam beberapa bulan.

Harga emas di pasar spot turun 0,7% menjadi US$ 1.784,40 per ons atau level terendah 6 minggu. Sementara secara mingguan anjlok sekitar 2,6%. Adapun emas berjangka AS turun 0,7% menjadi US$ 1.783,10.

Harga emas tergelincir di bawah MA 100-hari dan 200-hari di sesi terakhir, setelah Federal Reserve AS menegaskan kembali rencana mengakhiri pembelian obligasi dan mengisyaratkan menaikkan suku bunga pada Maret.

“Lingkungan pasar saat ini sangat merugikan emas. Investor sepenuhnya menilai kembali ekspektasi Fed," kata analis di broker OANDA, Edward Moya.

"Masih ada beberapa momentum aksi jual, tetapi kami menilai semakin dekat ke potensi terendah sekarang setelah melewati US$ 1.800."

Kenaikan suku bunga meningkatkan biaya peluang memegang emas batangan yang tidak memberikan imbal hasil.

Ekspektasi kenaikan suku bunga membuat dolar naik secara mingguan terbesar dalam 7 bulan, membuat emas lebih mahal bagi pembeli luar negeri.

"Namun, emas sebagai lindung nilai inflasi kemungkinan akan menarik perhatian dengan meningkatnya volatilitas bursa saham di tengah penyesuaian lingkungan suku bunga yang meningkat," tulis analis Saxo Bank, Ole Hansen dalam sebuah catatan.

Sementara harga perak di pasar spot turun 1,6% menjadi US$ 22,37 per ons, dan turun sekitar 7,5% untuk minggu ini.

Adapun platinum melemah 2,6% menjadi US$ 995,99. Sementara paladium turun 2,4% menjadi US$ 2.319,20, tetapi naik sekitar 10% minggu ini.

Sumber: CNBC