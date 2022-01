Google Investasikan US$ 1 Miliar pada Operator Seluler India

Sabtu, 29 Januari 2022 | 10:07 WIB

Mumbai, Beritasatu.com– Perusahaan teknologi Google akan menginvestasikan US$ 1 miliar di perusahaan operator seluler terbesar kedua di India, Airtel. Produsen Android itu menyampaikan keinginannya meningkatkan kehadiran di pasar telekomunikasi yang sedang berkembang pesat di India.

Raksasa teknologi global itu menyatakan akan membeli saham senilai US$ 700 juta dengan harga 734 rupee (US$ 9,77) per saham di Bharti Airtel milik miliarder Sunil Mittal. Total kepemilikan Google mencapai 1,28%. Pengumuman ini disampaikan oleh kedua perusahaan dalam pernyataan bersama Jumat (28/1/2021).

Pengumuman tersebut mengirimkan saham operator telekomunikasi naik 6,6% pada perdagangan Jumat.

Investasi tersebut merupakan bagian dari rencana Google yang diumumkan 2 tahun lalu. Perusahaan berencana menanamkan US$ 10 miliar di India melalui dana digitalisasinya selama 5-7 tujuh tahun, melalui kesepakatan dan ikatan ekuitas.

Dana hingga US$ 300 juta lebih akan diinvestasikan untuk mengimplementasikan perjanjian komersial selama 5 tahun ke depan. Kedua perusahaan akan menjajaki peluang memangkas hambatan untuk memiliki ponsel pintar, di pasar India yang sangat mempertimbangkan harga.

Menurut pernyataan perusahaan, salah satunya adalah investasi dalam memperluas produk dan layanan Airtel. "Kami bangga bermitra dalam visi bersama untuk memperluas konektivitas dan memastikan akses yang adil ke internet untuk lebih banyak orang India," kata CEO induk Google, Alphabet, Sundar Pichai pada Jumat.

Sumber: AFP