Multiartha Adirajasa Raih Indonesia Best Choice Award 2022

Sabtu, 29 Januari 2022 | 13:16 WIB

Oleh : Yudo Dahono / YUD

PT Multiartha Adirajasa Penghargaan berhasil meraih penghargaan untuk kategori Best Choice In Product Innovatif Award, Jumat 28 Januari 2022. (Foto: Handout)

Jakarta, Beritasatu.com - Multiartha Adirajasa berhasil meraih penghargaaan bergengsi Indonesia Best Choice Award 2022 pada Jumat (28/1/2022). Penghargaan untuk kategori Best Choice In Product Innovatif Award tersebut diraih Multiartha Adirajasa berkat produk low cost Anjungan Tunai Mandiri.

Ajang Indonesia Best Choice Award merupakan penghargaan tahunan yang digagas National Award Foundation bekerja sama dengan Mediatama Awards Management serta Indonesia Excellent Center (IEC).

Produk low cost ATM dari Multiartha Adirajasa merupakan inovasi dan solusi dalam bidang penghematan biaya operasional ATM/CRM yang tinggi, yang selama ini banyak dikeluhkan oleh perbankan di Indonesia. Terlebih pada masa pandemi Covid-19 serta perkembangan teknologi fintech yang semakin pesat saat ini.

