Annual Investment Forum 2022 Soroti Dampak Normalisasi Kebijakan Moneter

Head of Economics and Financial Markets for Asia dan the Pacific Bank For International Settlement (BIS) Ilhyock Shim dan Head of Global Emerging Market Rates Research HSBC Andre De Silva dalam acara Annual Investment Forum 2022, 29 Januari 2022. (Foto: Beritasatu Photo/Herman)

Jakarta, Beritasatu.com - Sebagai side event Presidensi G-20 Indonesia 2022, Bank Indonesia (BI) menggelar Annual Investment Forum 2022 dengan topik Anticipating the Impact of Global Central Bank Exit Strategy on Emerging Market's Capital Flows. Adapun hal yang disorot dalam forum ini terkait dampak dari exit strategy yang dilakukan negara maju terhadap arus modal dan pasar keuangan negara berkembang.

Dikatakan Kepala Departemen Pengelolaan Devisa Bank Indonesia Rudy B Hutabarat, saat ini negara-negara berkembang memiliki kondisi ekonomi dan keuangan yang lebih baik dibandingkan pada tahun 2013, dalam menghadapi normalisasi kebijakan moneter atau exit strategy oleh bank-bank sentral negara utama.

"Diskusi kebijakan antar negara terkait exit strategy perlu dilakukan dengan mempertimbangkan perbedaan kondisi dari berbagai negara khususnya dalam upaya memperkuat monitoring risiko global dan meminimalkan dampak negatif yang dapat ditimbulkan,” kata Rudy dalam acara Annual Investment Forum 2022, Sabtu (29/1/2022).

Rudy menyampaikan, Annual Investment Forum 2022 ini turut mendukung Presidensi G-20 Indonesia 2022 yang memiliki enam agenda prioritas di jalur keuangan (finance track), yakni perumusan normalisasi kebijakan (exit strategy) agar tetap kondusif bagi pemulihan ekonomi dunia, perumusan respons kebijakan reformasi struktural di sektor riil untuk mengatasi luka memar (scarring effect) dari pandemi Covid-19.

Selanjutnya, mendorong kerja sama antar negara dalam sistem pembayaran digital, mendorong produktivitas, perluasan ekonomi, dan keuangan inklusif, serta koordinasi internasional dalam agenda perpajakan untuk mencapai sistem perpajakan internasional yang adil, berkelanjutan, dan modern.

Head of Economics and Financial Markets for Asia dan The Pacific Bank For International Settlement Ilhyock Shim yang menjadi salah satu pembicara menyampaikan, dibandingkan dengan kondisi saat krisis Taper Tantrum pada 2013, sebagian besar negara berkembang di Asia sekarang memiliki fundamental dan kekuatan kelembagaan yang lebih baik.

