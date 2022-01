January Effect di Bursa Gagal, Kok Bisa!

Sabtu, 29 Januari 2022 | 19:15 WIB

Oleh : Muawwan Daelami / WBP

Jakarta, Beritasatu.com- Memasuki pengujung Januari 2022, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hanya menunjukkan penguatan 64 poin terhitung sejak awal tahun 2022. January Effect yang digadang-gadang bakal berpengaruh signifkan, nyatanya gagal.

Senior Technical Analyst PT Henan Putihrai Sekuritas Liza Camelia Suryanata mencermati beberapa sentimen negatif baik global maupun domestik yang membuat January Effect pada tahun ini sulit diraih. Pertama, kebijakan The Federal Reserve (The Fed) yang akan menghentikan pembelian surat berharga alias tappering off.

Kemudian pada Januari ini, kata dia, The Fed juga baru menyelesaikan FOMC meeting yang hasilnya bakal menaikkan suku bunga sekitar 4 kali mulai Maret 2022. Langkah tersebut diambil untuk mengurangi pembelian US treasury akibat gelontoran stimulus triliunan dolar. "Sehingga hal itu akan membuat dolar AS menguat, begitu juga dengan mata uang lainnya termasuk rupiah, jadi market nerveous," ucap Liza kepada Investor Daily, Sabtu (29/1/2022).

Sentiment global selanjutnya adalah ketegangan geopolit seperti perang antara Russia dan Ukraina. Bahkan, rumornya berpotensi menjadi world war III. Isu tersebut berpotensi mempengaruhi harga komoditas terutama energi. Isu perang tersebut juga yang kemudian memicu The Fed menaikkan suku bunga karena tingkat inflasi yang semakin menggila.

