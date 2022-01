Panik Jual, Koin-Koin Teratas Kripto Kompak Melemah

Senin, 31 Januari 2022 | 06:25 WIB

Oleh : Lona Olavia / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Usai kripto menguat akhir pekan lalu, kini bitcoin (BTC) tengah berupaya keras untuk menembus level US$ 38.000 pada awal pekan ini. Mengutip coinmarketcap.com pukul 06.00 WIB, Senin (31/1/2022), BTC ada di posisi US$ 37.795,47, turun 0,91% dalam sehari dan lebih tinggi 6,54% dibandingkan pekan lalu. BTC memang pada perdagangan sehari sebelumnya sempat menembus level tertingginya US$ 38.266,34.

Senada, koin dengan kapitalisasi besar lainnya seperti ethereum (ETH) juga tengah turun, setelah beberapa hari ini menguat. ETH turun 1,43% ke US$ 2.566,74, tapi lebih tinggi 5,34% dibandingkan pekan sebelumnya.

BNB (BNB) juga tengah turun 3,64% dalam sehari ke US$ 375,89 dan lebih tinggi 1,84% dibandingkan pekan lalu. Begitu juga dengan cardano (ADA) dan solana (SOL) yang ikut jeblok. ADA turun 2,86% ke US$ 1,04 dan dalam sepekan masih minus 3,67% dibandingkan pekan lalu. SOL turun 3,61% dalam sehari ke US$ 92,64 dan dalam sepekan masih minus 2,87%.

Trader Tokocrypto Afid Soegiono melihat meski pemulihan sudah terlihat secara perlahan, tapi investor harus waspada terkait koreksi besar ini. Ia menjelaskan, hanya beberapa koin digital stablecoin yang menguat tipis.

Menurutnya, koreksi pada pasar kripto disebabkan adanya panic selling, sehingga diprediksi tidak akan berlangsung lama. Afid menambahkan, saat ini investor cenderung merespons negatif dan bersikap wait and see terkait sejumlah peristiwa global yang membuat nilai bitcoin dan aset kripto lainnya menurun sehingga membuat pasar kripto bergerak lambat.

Salah satu sentimen utama yang membuat harga bitcoin dan lainnya anjlok adalah pergerakan aset keuangan berbasis teknologi yang sedang drop di tengah isu pengetatan moneter yang bakal dilakukan oleh The Fed.

“Selain itu, ada faktor lainnya seperti penolakan dari SEC terkait ETF Bitcoin Spot dan Bank Sentral Rusia melarang penggunaan dan penambangan cryptocurrency," jelasnya.

Sejumlah analis memprediksi dalam jangka panjang, pasar masih akan koreksi akibat besarnya likuidasi. Penurunan ini memunculkan kekhawatiran akan terjadinya crypto winter.

Sumber: Investor Daily