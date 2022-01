Tahun Macan Air, IHSG Berpotensi Menyentuh Level 7.500

Senin, 31 Januari 2022 | 06:45 WIB

Oleh : Novy Lumanauw / FMB

Jakarta, Beritasatu.com – Tren Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada 2022 (tahun macan air) diperkirakan positif, bergerak di kisaran level 6.500-7.500 karena terdorong fundamental ekonomi yang cenderung menguat pada tahun pemulihan perekonomian nasional.

Hal itu diungkapkan Profesor for Finance and Investment di IPMI International Business School, Roy Sembel saat berbicara pada “Investment Talk” secara daring yang diselenggarakan D'ORIGIN Financial & Business Advisory bekerja sama dengan IGICO Advisory, Minggu (30/1/2022).

“Pergerakan IHSG positif tahun ini, karena ekonomi yang mulai pulih setelah dilanda krisis dampak dari pandemi Covid-19 didukung beberapa indikator,” kata Roy.

Ia menyebutkan, tingkat inflasi sekitar 2% plus minus 1%, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di kisaran Rp 13.500-Rp 15.000. Benchmark rate sekitar 3%-4% serta gini index di rentang 0,384-0,387. Roy optimistis IHSG bakal menyentuh level 7.500.

Di sisi lain, dia menjelaskan bahwa kondisi ekonomi Indonesia memiliki beberapa keunggulan seperti interest rate yang relatif rendah di level 3,5%. Produk domestik bruto (PDB) per kapita Indonesia pun sudah kembali di atas US$ 4.000 atau mulai pulih sejak 2021. Inflasi dipertahankan plus minus sekitar 2%.

Selain itu, pembangunan infrastruktur dan maritim yang terus berjalan menjaga roda ekonomi terus berputar.

Sumber: Investor Daily