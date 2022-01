Bursa Asia Mixed, Pasar Tiongkok dan Korsel Libur Imlek

Senin, 31 Januari 2022 | 09:00 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Singapura, Beritasatu.com - Bursa Asia-Pasifik bergerak mixed Senin pagi (31/1/2022), hari perdagangan terakhir Januari, dengan pasar di Tiongkok Daratan dan Korea Selatan ditutup menjelang Tahun Baru Imlek.

Nikkei naik 0,71% ke 26.910,47, Hang Seng Hong Kong naik 0,31%, S&P/ASX 200 Australia turun 0,45%.

Data resmi yang dirilis Minggu menunjukkan pertumbuhan aktivitas pabrik Tiongkok melambat pada Januari. PMI manufaktur resmi Tiongkok untuk Januari berada di 50,1, tepat di atas level 50 yang memisahkan pertumbuhan dari kontraksi. Sedangkan angka PMI Desember 50,3.

Sementara itu, survei swasta yang dirilis akhir pekan lalu menunjukkan aktivitas manufaktur Tiongkok mengalami kontraksi pada Januari. PMI manufaktur Caixin/Markit berada di 49,1 untuk bulan ini.

Harga minyak mentah menguat di pagi hari jam perdagangan Asia, dengan patokan internasional minyak mentah berjangka Brent naik 1,37% menjadi $91,26 per barel. Minyak mentah berjangka AS naik 1,47% menjadi $88,10 per barel.

Indeks dolar AS berada di 97,222 atau menguat setelah baru-baru ini berada di bawah level 97.

Sumber: CNBC.com